Футболіст збірної Росії захворів на COVID-19 першого дня Євро-2020

Півзахисник Зеніту і збірної Росії Андрій Мостовий пропустить чемпіонат Європи. Напередодні футболіст здав позитивний тест на коронавірус. Друга спроба теж виявилася позитивною. Місце Мостового займе захисник московського Динамо Роман Євгеньєв.
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Примітно, що раніше Андрій Мостовий вже хворів на COVID-19. Тому не виключена й інша причина швидкої заміни гравця. Допінг, наприклад.
Нагадаємо, що перший матч збірної Росії на Євро-2020 пройде 12 червня в Санкт-Петербурзі проти збірної Бельгії.
Раніше ми повідомляли, що російським фанатам заборонили в'їжджати на територію Данії для відвідування матчу чемпіонату Європи з футболу-2020.