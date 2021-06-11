11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Футболіст збірної Росії захворів на COVID-19 першого дня Євро-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
11 червня, 12:30
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Андрій Мостовий двічі здав позитивний тест і пропустить чемпіонат Європи, замість нього до команди викликали Романа Євгеньєва
Мостовий розпрощався з Євро-2020
Мостовий розпрощався з Євро-2020 / Фото: Instagram

Півзахисник Зеніту і збірної Росії Андрій Мостовий пропустить чемпіонат Європи. Напередодні футболіст здав позитивний тест на коронавірус. Друга спроба теж виявилася позитивною. Місце Мостового займе захисник московського Динамо Роман Євгеньєв.

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Примітно, що раніше Андрій Мостовий вже хворів на COVID-19. Тому не виключена й інша причина швидкої заміни гравця. Допінг, наприклад.

Нагадаємо, що перший матч збірної Росії на Євро-2020 пройде 12 червня в Санкт-Петербурзі проти збірної Бельгії.

Раніше ми повідомляли, що російським фанатам заборонили в'їжджати на територію Данії для відвідування матчу чемпіонату Європи з футболу-2020.

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