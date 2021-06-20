Футболіст-мільйонер збірної України відправив дружину з дітьми в Кирилівку

Поки динамівець виступає на чемпіонаті Європи в Бухаресті, його сім'я поїхала на море на вітчизняний курорт, але в дорогий готель

Анна Сидорчук / Фото: Instagram

У ці дні збірна України з футболу готується до вирішального матчу групового етапу з австрійцями. Відбудеться він у понеділок о 19:00. Півзахисник Сергій Сидорчук тренується разом з партнерами в Румунії, а ось його дружина і діти поїхали відпочивати на українських пляжах.

У травні капітан Динамо залишив дітей у гравця Шахтаря і полетів з дружиною до Туреччини.

Дружина динамівця Анна Сидорчук на своїй сторінці в Instagram повідомила, що відправилася в улюблену Кирилівку, що в Запорізькій області на Азовському морі. До слова, Сергій – уродженець Запоріжжя.

Готель сім'я футболіста вибрала новий і досить фешенебельний, зі своїм відкритим басейном.

Дівчина оригінально доповіла, що вже прибула на відпочинок.

Мати трьох дітей порадувала звісткою, що її день почався добре. В цей час дідусі розважали її сина і двох дочок.

І не забула привітати Сергія з днем батька, який відзначається в неділю, 20 червня.

Нещодавно фігурою дружини Сидорчука захопилися Ярмоленко і Степаненко.

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