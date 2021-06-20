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Футболіст-мільйонер збірної України відправив дружину з дітьми в Кирилівку

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
20 червня, 10:15
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Поки динамівець виступає на чемпіонаті Європи в Бухаресті, його сім'я поїхала на море на вітчизняний курорт, але в дорогий готель
Анна Сидорчук
Анна Сидорчук / Фото: Instagram

У ці дні збірна України з футболу готується до вирішального матчу групового етапу з австрійцями. Відбудеться він у понеділок о 19:00. Півзахисник Сергій Сидорчук тренується разом з партнерами в Румунії, а ось його дружина і діти поїхали відпочивати на українських пляжах.

У травні капітан Динамо залишив дітей у гравця Шахтаря і полетів з дружиною до Туреччини.

Дружина динамівця Анна Сидорчук на своїй сторінці в Instagram повідомила, що відправилася в улюблену Кирилівку, що в Запорізькій області на Азовському морі. До слова, Сергій – уродженець Запоріжжя.

Готель сім'я футболіста вибрала новий і досить фешенебельний, зі своїм відкритим басейном.

Дівчина оригінально доповіла, що вже прибула на відпочинок.

Мати трьох дітей порадувала звісткою, що її день почався добре. В цей час дідусі розважали її сина і двох дочок.

І не забула привітати Сергія з днем батька, який відзначається в неділю, 20 червня.

Нещодавно фігурою дружини Сидорчука захопилися Ярмоленко і Степаненко.

Дивіться, як наші футболісти обіграли команду Північної Македонії:

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F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Субота, 19 червня
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