28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
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Євро-2020

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Франція – Швейцарія: прогноз коментатора на матч Євро-2020

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
28 червня, 15:52
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Коментатор Кирило Круторогов переконаний, що французи обіграють сьогодні в Бухаресті швейцарців і вийдуть до чвертьфіналу чемпіонату Європи
Форварди Франції Бензема і Мбаппе
Форварди Франції Бензема і Мбаппе / Фото: Reuters

У понеділок, 28 червня, на Євро-2020 відбудеться матч 1/8 фіналу Франція – Швейцарія. Початок поєдинку в Бухаресті – о 22:00. Онлайн-трансляція Франція – Швейцарія доступна на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на це протистояння від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

Франція – Швейцарія: де дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ФРАНЦІЯ – ШВЕЙЦАРІЯ

Чемпіони світу мріють повторити своє досягнення кінця дев'яностих – початку нульових, коли вони спочатку виграли Мундіаль, а потім і Євро. До плей-оф вони вийшли з першого місця групи смерті, обігравши німців (1:0) і розписавши нічию з угорцями (1:1) і португальцями (2:2). Надпереконливого футболу "Ле Бле" не демонстрували, але, здається, у них є все, щоб додавати по ходу турніру. Цікаво, яку схему Дідьє Дешам використає цього разу – чи буде знову Толіссо грати з перших хвилин, або ж тренерський штаб відмовиться від цієї ідеї. Також питання з лівим флангом оборони, адже в останньому турі ушкоджень зазнали обидва представники цієї позиції – Люка Ернандес і його тезка Дінь, тому там використовували центрхава Адріена Рабьо. Також, найімовірніше, Кунде залишиться в запасі, а на правий фланг оборони повернеться Павар.

Швейцарці зіграли внічию з Уельсом (1:1), поступилися італійцям (0:3) і здолали збірну Туреччини (3:1), пробившись до 1/8 фіналу з третьої сходинки. Головна надія в атаці покладатиметься на Шакірі, котрий вистрілив в останньому матчі групи дублем, і Цубера, який відзначився вже трьома асистами.

Украй сумнівно, що збірна Швейцарії здатна дати бій французам. "Ле Бле" – абсолютний фаворит цієї зустрічі. Переконаний в їхній перемозі, можливо, без пропущених голів – 1:0 або 2:0.

Аналітики FAVBET також вважають великим фаворитом пари Францію. На її вихід до 1/4 фіналу, з урахуванням можливих додаткового часу та серії пенальті, встановлено коефіцієнт 1.28. На потрапляння до наступного раунду Швейцарії – 4.00. Найбільш ймовірними результатами у букмекерів також називаються 1:0 і 2:0 на користь французів.

Дивіться, як Франція обіграла в групі Євро-2020 Німеччину

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Понеділок, 28 червня
19:00
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Вівторок, 29 червня
19:00
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22:00
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Пʼятниця, 2 липня
22:00
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Субота, 3 липня
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