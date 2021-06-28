Франція – Швейцарія: де дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

Поєдинок чинних чемпіонів світу французів проти швейцарців у Бухаресті розпочнеться о 22:00 за київським часом. Матч буде показаний по ТБ і в інтернеті

Зірки Франції Погба і Дешам / Фото: Reuters

У понеділок, 28 червня, визначиться ще один чвертьфіналіст Євро-2020. У Бухаресті зіграють Франція та Швейцарія. Початок матчу – о 22:00 за київським часом. Онлайн Франція – Швейцарія доступний на нашому сайті.

ФРАНЦІЯ – ШВЕЙЦАРІЯ: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Франція – Швейцарія в понеділок, 28 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна" і "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

ФРАНЦІЯ – ШВЕЙЦАРІЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET вважають великим фаворитом пари Францію. На її вихід до 1/4 фіналу, з урахуванням можливих додаткового часу та серії пенальті, встановлено коефіцієнт 1.28. На потрапляння до наступного раунду Швейцарії – 4.00. Найбільш ймовірними результатами у букмекерів називаються 1:0 і 2:0 на користь французів.

Дивіться, як в останньому матчі групи Франція зіграла 2:2 з Португалією

Дивіться, як Швейцарія пробилася до 1/8 фіналу, обігравши Туреччину 3:1

Відзначимо, що в 1/4 фіналу переможець пари Франція – Швейцарія зіграє з кращим у сьогоднішньому поєдинку Хорватія – Іспанія.