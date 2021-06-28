28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
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Євро-2020

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Франція – Швейцарія: де дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
28 червня, 15:22
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Поєдинок чинних чемпіонів світу французів проти швейцарців у Бухаресті розпочнеться о 22:00 за київським часом. Матч буде показаний по ТБ і в інтернеті
Зірки Франції Погба і Дешам
Зірки Франції Погба і Дешам / Фото: Reuters

У понеділок, 28 червня, визначиться ще один чвертьфіналіст Євро-2020. У Бухаресті зіграють Франція та Швейцарія. Початок матчу – о 22:00 за київським часом. Онлайн Франція – Швейцарія доступний на нашому сайті.

ФРАНЦІЯ – ШВЕЙЦАРІЯ: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Франція – Швейцарія в понеділок, 28 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна" і "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

ФРАНЦІЯ – ШВЕЙЦАРІЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET вважають великим фаворитом пари Францію. На її вихід до 1/4 фіналу, з урахуванням можливих додаткового часу та серії пенальті, встановлено коефіцієнт 1.28. На потрапляння до наступного раунду Швейцарії – 4.00. Найбільш ймовірними результатами у букмекерів називаються 1:0 і 2:0 на користь французів.

Дивіться, як в останньому матчі групи Франція зіграла 2:2 з Португалією

Дивіться, як Швейцарія пробилася до 1/8 фіналу, обігравши Туреччину 3:1

Відзначимо, що в 1/4 фіналу переможець пари Франція – Швейцарія зіграє з кращим у сьогоднішньому поєдинку Хорватія – Іспанія.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Пʼятниця, 2 липня
22:00
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Субота, 3 липня
19:00
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