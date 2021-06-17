Флешмоб проти коли: після Роналду пляшки прибрав зірка збірної Італії

Мануель Локателли приєднався до бунтівників на Євро-2020. Футболіст збірної Італії відсунув від себе колу під час прес-конференції. Чекаємо реакції фондової біржі

Мануель Локателлі прибрав колу під час прес-конференції

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду запустив цілий флешмоб проти спонсорів Євро-2020 своєю витівкою з пляшками коли. Нагадаємо, він прибрав пляшки з газованою водою і закликав пити воду.

Слідом за ним схожим вчинком відзначився Француз Поль Погба, який прибрав пиво зі столу під час прес-конференції. Нагадаємо, що Погба – мусульманин. Ця релігія забороняє вживати алкоголь.

А після вчорашнього поєдинку між збірними Італії та Швейцарії кращий гравець зустрічі Мануель Локателлі не захотів сидіти на тлі пляшок коли, поставивши перед собою воду. Правда, італієць не прибрав газовану воду зі столу, а лише відсунув подалі. А ось пляшку пива не зачепив.

Раніше ми писали, що витівка Роналду коштувала компанії 4 мільярди доларів: а він лише поміняв воду на столі. Проте, для світового бренду це обернулося катастрофою – акції компанії обвалилися блискавично.