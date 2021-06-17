17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
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Флешмоб проти коли: після Роналду пляшки прибрав зірка збірної Італії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
17 червня, 13:09
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Мануель Локателли приєднався до бунтівників на Євро-2020. Футболіст збірної Італії відсунув від себе колу під час прес-конференції. Чекаємо реакції фондової біржі
Мануель Локателлі прибрав колу під час прес-конференції
Мануель Локателлі прибрав колу під час прес-конференції

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду запустив цілий флешмоб проти спонсорів Євро-2020 своєю витівкою з пляшками коли. Нагадаємо, він прибрав пляшки з газованою водою і закликав пити воду.

Слідом за ним схожим вчинком відзначився Француз Поль Погба, який прибрав пиво зі столу під час прес-конференції. Нагадаємо, що Погба – мусульманин. Ця релігія забороняє вживати алкоголь.

А після вчорашнього поєдинку між збірними Італії та Швейцарії кращий гравець зустрічі Мануель Локателлі не захотів сидіти на тлі пляшок коли, поставивши перед собою воду. Правда, італієць не прибрав газовану воду зі столу, а лише відсунув подалі. А ось пляшку пива не зачепив.

Раніше ми писали, що витівка Роналду коштувала компанії 4 мільярди доларів: а він лише поміняв воду на столі. Проте, для світового бренду це обернулося катастрофою – акції компанії обвалилися блискавично.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
16:00
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Пʼятниця, 18 червня
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