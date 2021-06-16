16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Фінляндія – Росія: прогноз коментатора на матч Євро-2020

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
16 червня, 13:26
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Коментатор Кирило Круторогов переконаний, що в сьогоднішньому матчі чемпіонату Європи в Санкт-Петербурзі Фінляндія дасть бій Росії, і пророкує нічию – 0:0 або 1:1
Дзюба vs Градецькі, Росія vs Фінляндія
Дзюба vs Градецькі, Росія vs Фінляндія / Фото: Reuters

У середу, 16 червня, в Санкт-Петербурзі відбудеться матч другого туру групи "В" Євро-2020 між Фінляндією і Росією. Початок – о 16:00 за київським часом. Онлайн-трансляція Фінляндія – Росія доступна на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на цей матч від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ФІНЛЯНДІЯ – РОСІЯ

Фіни створили першу сенсацію на Євро, мінімально обігравши данців, деморалізованих тим, що трапилося на полі з їхнім партнером Крістіаном Еріксеном. Так вони дебютували на чемпіонаті Європи. Очікувано грали в закритий футбол, вичікуючи свого моменту, котрий в підсумку змогли перетворити на гол від Йоеля Пог'янпало. Звісно ж, варто відзначити голкіпера Лукаша Градецькі, який здійснив чимало сейвів, в тому числі і з пенальті. Очевидно, що Марко Канерва не відійде від схеми з п'ятьма захисниками. Цікаво, що в заключні 15 хвилин поєдинку з данцями він провів чотири заміни, явно маючи на меті дати трохи перепочити провідним футболістам перед другим поєдинком. З іншого боку, більшість футболістів збірної Фінляндії з різних причин вкрай мало грали протягом сезону на клубному рівні, тому до турніру підходять дуже свіжими.

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Росіяни прогнозовано без шансів програли Бельгії, не створивши нічого для кращого результату. Багатьох здивувало, що в запасі залишилися креативні Черишев і Міранчук. Хоча, швидше за все, це пов'язано з метою грати на оборону в першому матчі і перебудуватися на атакуючу модель саме проти другого суперника. Тому обох футболістів, які виступають в топових чемпіонатах, зараз очікують в основі.

Раніше ці команди зустрічалися чотири рази, щоразу перемагала збірна Росії, загальний рахунок 15:1, але остання зустріч була в 2009-му. З тих пір фіни значно додали. Упевнений, збірна Фінляндії дасть бій. Очікую не дуже результативного матчу і нічию – 0:0 або 1:1.

Матч пройде у Санкт-Петербурзі
Матч пройде у Санкт-Петербурзі / Фото: Twitter

Тим часом аналітики FAVBET фаворитами матчу називають футболістів РФ. Котирування на їхню перемогу – 1.67, на нічию – 3.75, на перемогу Фінляндії – 6.30. Найбільш вірогідним, на думку букмекерів, рахунком є 1:0 на користь Росії.

Дивіться, як Росія у першому турі програла Бельгії 0:3

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
16:00
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Четвер, 17 червня
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