Фінляндія – Росія: прогноз коментатора на матч Євро-2020

Коментатор Кирило Круторогов переконаний, що в сьогоднішньому матчі чемпіонату Європи в Санкт-Петербурзі Фінляндія дасть бій Росії, і пророкує нічию – 0:0 або 1:1

Дзюба vs Градецькі, Росія vs Фінляндія / Фото: Reuters

У середу, 16 червня, в Санкт-Петербурзі відбудеться матч другого туру групи "В" Євро-2020 між Фінляндією і Росією. Початок – о 16:00 за київським часом. Онлайн-трансляція Фінляндія – Росія доступна на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на цей матч від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ФІНЛЯНДІЯ – РОСІЯ

Фіни створили першу сенсацію на Євро, мінімально обігравши данців, деморалізованих тим, що трапилося на полі з їхнім партнером Крістіаном Еріксеном. Так вони дебютували на чемпіонаті Європи. Очікувано грали в закритий футбол, вичікуючи свого моменту, котрий в підсумку змогли перетворити на гол від Йоеля Пог'янпало. Звісно ж, варто відзначити голкіпера Лукаша Градецькі, який здійснив чимало сейвів, в тому числі і з пенальті. Очевидно, що Марко Канерва не відійде від схеми з п'ятьма захисниками. Цікаво, що в заключні 15 хвилин поєдинку з данцями він провів чотири заміни, явно маючи на меті дати трохи перепочити провідним футболістам перед другим поєдинком. З іншого боку, більшість футболістів збірної Фінляндії з різних причин вкрай мало грали протягом сезону на клубному рівні, тому до турніру підходять дуже свіжими.

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Росіяни прогнозовано без шансів програли Бельгії, не створивши нічого для кращого результату. Багатьох здивувало, що в запасі залишилися креативні Черишев і Міранчук. Хоча, швидше за все, це пов'язано з метою грати на оборону в першому матчі і перебудуватися на атакуючу модель саме проти другого суперника. Тому обох футболістів, які виступають в топових чемпіонатах, зараз очікують в основі.

Раніше ці команди зустрічалися чотири рази, щоразу перемагала збірна Росії, загальний рахунок 15:1, але остання зустріч була в 2009-му. З тих пір фіни значно додали. Упевнений, збірна Фінляндії дасть бій. Очікую не дуже результативного матчу і нічию – 0:0 або 1:1.

Матч пройде у Санкт-Петербурзі / Фото: Twitter

Тим часом аналітики FAVBET фаворитами матчу називають футболістів РФ. Котирування на їхню перемогу – 1.67, на нічию – 3.75, на перемогу Фінляндії – 6.30. Найбільш вірогідним, на думку букмекерів, рахунком є 1:0 на користь Росії.

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