Фінляндія – Росія: де і коли дивитися матч Євро-2020

Список трансляцій матчу другого туру групи В чемпіонату Європи, який пройде 16 червня в Санкт-Петербурзі і розпочнеться о 16:00

Матч пройде у Санкт-Петербурзі / Фото: Twitter

У середу, 16 червня, відкриває програму другого туру Євро-2020 матч групи В між збірними Фінляндії та Росії. Поєдинок пройде в Санкт-Петербурзі і розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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Коментатор Кирило Круторогов впевнений, що в сьогоднішньому матчі Фінляндія дасть бій Росії, і передрікає нічию – 0:0 або 1:1.

Лідери збірних

Теему Пуккі забив 10 з 16 голів збірної Фінляндії в кваліфікації. Ще він віддав результативну передачу, тобто взяв участь в 68,75% забитих м'ячів своєї команди.

Артем Дзюба в кваліфікації забив дев'ять голів і віддав п'ять результативних передач. Він взяв безпосередню участь в 42% від їх загального числа.