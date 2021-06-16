Фінляндія – Росія: де і коли дивитися матч Євро-2020

У середу, 16 червня, відкриває програму другого туру Євро-2020 матч групи В між збірними Фінляндії та Росії. Поєдинок пройде в Санкт-Петербурзі і розпочнеться о 16:00 за київським часом.
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Коментатор Кирило Круторогов впевнений, що в сьогоднішньому матчі Фінляндія дасть бій Росії, і передрікає нічию – 0:0 або 1:1.
Лідери збірних
Теему Пуккі забив 10 з 16 голів збірної Фінляндії в кваліфікації. Ще він віддав результативну передачу, тобто взяв участь в 68,75% забитих м'ячів своєї команди.
Артем Дзюба в кваліфікації забив дев'ять голів і віддав п'ять результативних передач. Він взяв безпосередню участь в 42% від їх загального числа.