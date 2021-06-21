Фінляндія – Бельгія: де дивитися матч Євро-2020

У Санкт-Петербурзі фіни постараються зачепитися за очки в поєдинку з фаворитами турніру бельгійцями. Матч розпочнеться о 22:00 і буде показаний на ТБ і в інтернеті

Форвард збірної Бельгії Лукаку / Фото: Reuters

У понеділок, 21 червня, завершиться груповий турнір чемпіонату Європи в квартеті В. Один із фаворитів першості, Бельгія, в Санкт-Петербурзі грає з Фінляндією. Початок матчу – о 22:00 за київським часом. Онлайн Фінляндія – Бельгія доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ ФІНЛЯНДІЯ – БЕЛЬГІЯ

Поєдинок Фінляндія – Бельгія в понеділок, 21 червня, в прямому ефірі покажуть на каналах "Футбол 1" і "Україна", які доступні на сервісі OLL.TV . Пряма трансляція розпочнеться о 22:00.

Збірна Бельгії / Фото: Reuters

Букмекери про матч Фінляндія – Бельгія

Букмекери FAVBET вважають, що у Фінляндії немає шансів обіграти Бельгію: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Мартінеса – 1.38, на нічию – 5,00, на перемогу Фінляндії – 9.70.

Відзначимо, що в паралельному матчі групи В у Копенгагені грають Росія і Данія.

Дивіться, як Фінляндія і Бельгія грали в попередньому турі