21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Фінляндія – Бельгія: де дивитися матч Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
21 червня, 18:21
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У Санкт-Петербурзі фіни постараються зачепитися за очки в поєдинку з фаворитами турніру бельгійцями. Матч розпочнеться о 22:00 і буде показаний на ТБ і в інтернеті
Форвард збірної Бельгії Лукаку
Форвард збірної Бельгії Лукаку / Фото: Reuters

У понеділок, 21 червня, завершиться груповий турнір чемпіонату Європи в квартеті В. Один із фаворитів першості, Бельгія, в Санкт-Петербурзі грає з Фінляндією. Початок матчу – о 22:00 за київським часом. Онлайн Фінляндія – Бельгія доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ ФІНЛЯНДІЯ – БЕЛЬГІЯ

Поєдинок Фінляндія – Бельгія в понеділок, 21 червня, в прямому ефірі покажуть на каналах "Футбол 1" і "Україна", які доступні на сервісі OLL.TV . Пряма трансляція розпочнеться о 22:00.

Збірна Бельгії
Збірна Бельгії / Фото: Reuters

Букмекери про матч Фінляндія – Бельгія

Букмекери FAVBET вважають, що у Фінляндії немає шансів обіграти Бельгію: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Мартінеса – 1.38, на нічию – 5,00, на перемогу Фінляндії – 9.70.

Груповий етап
Група B
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Бельгія Бельгія Бел
2
2
0
0
5
1
4
6
Забиті 5
Пропущені 1
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В
2
Росія Росія Рос
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: В П
3
Фінляндія Фінляндія Фін
2
1
0
1
1
1
0
3
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Данія Данія Дан
2
0
0
2
1
3
-2
0
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П

Відзначимо, що в паралельному матчі групи В у Копенгагені грають Росія і Данія.

Дивіться, як Фінляндія і Бельгія грали в попередньому турі

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Міс Фінляндія-2012
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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
19:00
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19:00
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