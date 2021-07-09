11 липня 22:00
Італія --
Англія --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 03:00
Колумбія --
Перу --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
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Євро-2020

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Фінал Євро покажуть на найбільшому екрані Європи – в Києві!

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
9 липня, 16:28
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Тисячі уболівальників, вирішальна битва чемпіонату Європи, трансляція на найбільшому екрані Європи. Все це в центрі Києва на Спортивній площі
У Києві фінал Євро-2020 можна подивитися на найбільшому екрані Європи!
У Києві фінал Євро-2020 можна подивитися на найбільшому екрані Європи! / Фото: Reuters

Головний матч року – цієї неділі! 11 липня відбудеться один з найочікуваніших поєдинків – фінал Євро-2020. Зустрічаються Італія і Англія. Українські вболівальники мають унікальну можливість побачити гру на найбільшому екрані в Європі!

11-го липня о 20:00 відкривається фан-зона на Спортивній Площі біля метро Палац Спорту. Тут фанатів чекає крута атмосфера адреналіну і єдності з тисячами людей, як на стадіоні.

Гра Італія – Англія розпочнеться о 22:00. Трансляція каналу "Україна" буде здійснюватися на величезному екрані.

На головній спортивній площі України вже транслювалися матчі Євро-2020, вони збирали тисячі уболівальників. Згадайте, які емоції вирували під час матчу Україна – Швеція, коли наша команда здобула історичну перемогу. У неділю у любителів футболу буде можливість зануритися в атмосферу спільного вболівання знову.

До речі, тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні фіналу Євро-2020 заявив, що італійці вивчать слабкі місця суперника. "Англія – хороша команда, але вона поки не зустрічалася на турнірі з суперником, який дійсно міг би завдати тиск".

Відзначимо, що стрім матчу Італія – Англія буде доступний на каналі ТУМатч, мультимедійний онлайн – на Спорт Сьогодні.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
22:00
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