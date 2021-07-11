Фінал Євро-2020: де дивитися трансляцію і відео голів

Що потрібно знати про трансляції матчу Італія – Англія: відповідаємо на головні питання перед матчем

Фінал Євро-2020. Фанати збірних Італії та Англії / Фото: Reuters

Сьогодні – фінал Євро-2020. Зустрічаються збірні Англії та Італії. Родоначальники футболу вперше пробилися до фіналу чемпіонату Європи. Італійці показують феноменальну серію з 33 ігор без поразок. Хто буде сильніший сьогодні? Дізнаємося зовсім скоро. Матч розпочнеться о 22:00, онлайн Італія – Англія доступний на нашому сайті – з коментарями, відео-повторами і яскравими фотографіями.

Де дивитися фінал Євро?

Матч в прямому ефірі покажуть на ТБ і в інтернеті. Дивитися поєдинок Італія – Англія:

канал "Україна";

канал "Футбол 1" і "Футбол 2";

стрім на каналі ТУМатч (обговорення гри);

(обговорення гри); трансляція на сервісі OLL.TV (в підписці).

Повтори матчу в понеділок, 12 липня:

о 6:45 на "Футбол 2";

о 11:10 на "Футбол 3;

о 18:50 на "Футбол 1";

о 22:45 на "Футбол 2".

Читайте також: Італія – Англія: де і коли дивитися фінал Євро-2020