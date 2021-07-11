11 липня 45+4’
Італія 0
Англія 1
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
17 липня 21:00
Ніцца --
Динамо --
20 липня 16:00
Атлетик --
Динамо --
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Євро-2020

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Фінал Євро-2020: де дивитися трансляцію і відео голів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
11 липня, 21:49
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Що потрібно знати про трансляції матчу Італія – Англія: відповідаємо на головні питання перед матчем
Фінал Євро-2020. Фанати збірних Італії та Англії
Фінал Євро-2020. Фанати збірних Італії та Англії / Фото: Reuters

Сьогодні – фінал Євро-2020. Зустрічаються збірні Англії та Італії. Родоначальники футболу вперше пробилися до фіналу чемпіонату Європи. Італійці показують феноменальну серію з 33 ігор без поразок. Хто буде сильніший сьогодні? Дізнаємося зовсім скоро. Матч розпочнеться о 22:00, онлайн Італія – Англія доступний на нашому сайті – з коментарями, відео-повторами і яскравими фотографіями.

Де дивитися фінал Євро?

Матч в прямому ефірі покажуть на ТБ і в інтернеті. Дивитися поєдинок Італія – Англія:

  • канал "Україна";
  • канал "Футбол 1" і "Футбол 2";
  • стрім на каналі ТУМатч (обговорення гри);
  • трансляція на сервісі OLL.TV (в підписці).

Повтори матчу в понеділок, 12 липня:

  • о 6:45 на "Футбол 2";
  • о 11:10 на "Футбол 3;
  • о 18:50 на "Футбол 1";
  • о 22:45 на "Футбол 2".

Читайте також: Італія – Англія: де і коли дивитися фінал Євро-2020

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
0:1 (45+4’)
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