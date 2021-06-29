Євро-2020 залишився без чемпіонів! Мбаппе відправив Францію додому

У серії післяматчевих пенальті збірна Швейцарії обіграла французів і вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи, де зіграє проти Іспанії

Зоммер відбиває м'яч після удару Мбаппе / Фото: Getty Images

Слідом за чемпіонами Європи португальцями, з Євро-2020 вилетіли і чемпіони світу французи. У неймовірному поєдинку збірна Франції програла Швейцарії. А антигероєм зустрічі став кращий молодий футболіст сучасності Кіліан Мбаппе. Він не реалізував післяматчевий пенальті.

Дивіться відео голів матчу Швейцарія – Франція

Матч для Швейцарії почався добре. Їм вдалося забити швидкий гол. На 15-й хвилині Цубер виявився з м'ячем на лівому фланзі атаки і виконав подачу в штрафну, звідки точно пробив головою Сеферович!

На початку другого тайму швейцарці могли знову відзначитися. Але на 54-й хвилині Родрігес не реалізував пенальті. Льоріс блискуче дістав м'яч в кутку. Після цього Швейцарія була настільки пригнічена, що за дві хвилини пропустила два м'ячі.

Французи нічого толком не могли створити до сейва Льоріса. А потім дві атаки – два голи. Дублем відзначився Карім Бензема.

Спочатку Мбаппе отримав передачу перед штрафним і виконав передачу на Бензема, який здорово прокинув вперед і пробив повз голкіпера. А потім Грізманн перекинув Зоммера і Карім головою відправив м'яч у порожні ворота.

Далі був шедевр Погба. Його гол претендуватиме на кращий в 1/8 фіналу. З-за штрафного Поль красиво потрапив в "дев'ятку".

Але швейцарці показали, що у них є характер. І пішли на штурм. Завернув інтригу Сеферович, який головою оформив дубль. А потім Гаврановіч зрівняв рахунок. Але рефері зафіксував мінімальний офсайд. Однак Маріо свого таки добився. На останній хвилині другого тайму швейцарський форвард пройшов по центру і точно пробив у кут воріт.

Уникнути овертайму міг Коман, але після його удару затріщала перекладина.

У додатковий час команди грали на атаку. Прекрасний шанс був у Павара, але його удар потягнув Зоммер. Другий раз воротар Швейцарії зіграв бездоганно після удару головою Жиру. Рахунок не змінився і переможця довелося визначати в серії пенальті. Вирішальним став останній удар. Кіліан Мбаппе не зміг забити Зоммеру. Швейцарія перемогла!

Франція – Швейцарія – 3:3 (пен. 4:5)

Голи: Бензема (57, 59), Погба (75) – Сеферович (15, 81), Гаврановіч (90)

Тепер у чвертьфіналі збірна Швейцарії зіграє проти Іспанії 2 липня.