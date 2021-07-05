"Це за російську мову": Реакція Губернієва на включення до чорного списку Мінкультури України

Російський спортивний коментатор Дмитро Губернієв відреагував на потрапляння до списку осіб, що становлять загрозу нацбезпеці України. Раніше ця інформація з'явилася на сайті Міністерства культури нашої країни.

"І сміх і гріх. Всі знають, як я підтримую український спорт: біатлон, лижі, плавання, веслування та футбол. Я справді вважав, що українська збірна могла дійти до фіналу на Євро, і віддавав належне команді Шевченка. Якщо подивитесь, то я називав Андрія учнем Лобановського і захоплювався хлопцями. Мабуть, міністерство культури збентежило те, що я звертав увагу на те, що їхня збірна розмовляє російською мовою. Це рішення міністерства українського безкультур'я! Мені за них соромно! Якщо я становлю загрозу національній безпеці, підтримуючи український спорт, то мені дуже шкода цих людей", – наводить слова Губернієва СЕ