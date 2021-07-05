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"Це за російську мову": Реакція Губернієва на включення до чорного списку Мінкультури України

Олег Люлька Олег Люлька
5 липня, 12:28
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Скандальний російський коментатор вважає, що він не становить загрозу національній безпеці України, а, навпаки, підтримує спорт нашої держави
Скандальний коментатор Дмитро Губернієв
Скандальний коментатор Дмитро Губернієв / Фото: Instagram

Російський спортивний коментатор Дмитро Губернієв відреагував на потрапляння до списку осіб, що становлять загрозу нацбезпеці України. Раніше ця інформація з'явилася на сайті Міністерства культури нашої країни.

"І сміх і гріх. Всі знають, як я підтримую український спорт: біатлон, лижі, плавання, веслування та футбол. Я справді вважав, що українська збірна могла дійти до фіналу на Євро, і віддавав належне команді Шевченка. Якщо подивитесь, то я називав Андрія учнем Лобановського і захоплювався хлопцями. Мабуть, міністерство культури збентежило те, що я звертав увагу на те, що їхня збірна розмовляє російською мовою. Це рішення міністерства українського безкультур'я! Мені за них соромно! Якщо я становлю загрозу національній безпеці, підтримуючи український спорт, то мені дуже шкода цих людей", – наводить слова Губернієва СЕ

Губернієв бачив "секрет" успіху збірної України в російській мові
Губернієв бачив "секрет" успіху збірної України в російській мові / Фото: Reuters, Instagram

Раніше Губерниев стверджував, що Україна обіграла Швецію завдяки російській мові.

"О велика і могутня російська мова! Якою дає вказівки підопічним знаменитий український футболіст і тренер Андрій Шевченко! Олександр Зінченко в інтерв'ю розповість! Прекрасною російською!" – писав у своєму Telegram-каналі Губернієв

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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