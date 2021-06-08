Це прокляття: Бензема травмувався в першому матчі за збірну Франції з 2015 року

Форвард Реала повернувся до складу збірної Франції через шість років, але в першому ж матчі отримав травму. Карім ризикує залишитися без чемпіонату Європи

Карім Бензема отримав травму в товариському матчі / Фото: REUTERS

Нападаючий збірної Франції Карім Бензема вперше вийшов на поле у футболці збірної Франції з 2015 року і в першому ж таймі товариського матчу проти Болгарії отримав травму. Футболіст змушений був покинути поле вже на 41-й хвилині.

Поки невідомо ступінь пошкодження нападаючого, але на лавці запасних Карім був дуже засмучений. Ймовірно, футболіст ризикує пропустити Євро-2020.

Нагадаємо, що в 2015-му Бензема відсторонили від збірної після конфлікту з Матьє Вальбуеною. Більш того, в жовтні Карім постане перед судом у справі про шантаж півзахисника Вальбуены, який зараз грає за Олімпіакос. Француз звинувачується в тому, що він шантажував Матьє відео сексуального характеру з його участю.

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Через ситуацію з шантажем обидва гравця не потрапили в збірну Франції на Євро-2016, також Бензема пропустив переможний для "ле бле" чемпіонат світу-2018. Однак перед Євро-2020 Дідьє Дешам несподівано для всіх вирішив повернути француза до складу.