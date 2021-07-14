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Це не Італія: Моурінью назвав найкращу збірну на Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
14 липня, 09:38
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На думку знаменитого португальця, найкращою на чемпіонаті Європи-2020 була Франція, але через свою зарозумілість вона покинула турнір ні з чим
Моурінью і французи-невдахи
Моурінью і французи-невдахи / Фото: Reuters

Головний тренер Роми Жозе Моурінью назвав найкращу, на його думку, збірну на Євро-2020. Нею, за версією португальця, є не Італія, що здубола титул, і не Англія, яка поступилася у фіналі в серії пенальті.

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"Через свою зарозумілість Франція втратила шанс виграти Євро, стати чемпіоном світу і Європи. У цієї команди є неймовірний потенціал. Вона – найкраща збірна. Франція краща за Англію і Італію, але футбол покарав її, і це було заслужено", – наводить слова Моурінью TalkSPORT

/ Фото: Reuters

Розлючений Поль Погба
Розлючений Поль Погба / Фото: Reuters

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Євро Франція, ведучи 3:1, дозволила Швейцарії зрівняти рахунок 3:3, а потім поступилася їй в серії пенальті.

Пізніше стало відомо про конфлікт, який стався у французів у тій грі на полі. Захисник Павар через віцекапітана Варана дорікнув Погба в тому, що той не відпрацьовує в обороні. Поль у відповідь скипів. Як вважають французькі медіа, через цю сварку виникла дисгармонія, яка і призвела до раннього вильоту чемпіонів світу-2018 з Євро-2020.

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