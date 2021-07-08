Це було пенальті! У Мережі показали момент фолу проти Стерлінга в матчі Англія – Данія

Судді півфіналу чемпіонату Європи, які розглядали скандальний епізод, знайшли ракурс, який дозволив їм підтвердити призначення 11-метрового

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Другий півфінальний матч багато любителів футболу назвали одним з найбільш видовищних на Євро-2020. Однак деякий осад залишив момент з пенальті у ворота команди Данії в додатковий час. Сам Рахім Стерлінг впевнений, що проти нього порушили правила. Думки ж і вболівальників, і експертів розділилися. Більшість вважає, що вказувати на "точку" рефері не мав.

Втім в Мережі з'явилися кадри, за допомогою яких відеопомічники нідерландського арбітра Данні Маккелі підтвердили правомірність призначення 11-метрового. Дійсно, контакт ноги Йоахима Меле з ногою англійця мав місце.

А деякі навіть припускають, що пенальті могли призначити за другий контакт – Матіаса Йєнсена. Хоча тут, схоже, Стерлінг вже просто падав у напрямку данця.

Незважаючи на невеликий контакт, відео неоднозначного епізоду показує, що серйозної зміни на напрямок руху Рахіма дії данців не спричинили. І, швидше за все, причиною падіння стало велике бажання самого гравця Манчестер Сіті опинитися на газоні.

До речі, пізніше англієць і сам зазначив, що Меле його просто торкнувся, а не вдарив. І найголовніше, на його думку, що м'яч опинився в сітці. Рефері ж довірився своєму чуттю, яке дозволило йому призначити вирішальний штрафний, і думці помічників, які керували системою VAR. Тепер Данні Маккелі в Данії будуть довго пам'ятати.

До речі, перед пенальті на полі було два м'ячі – помилка суддів матчу Англія – Данія.

Дивіться ранкове підбиття підсумків середи на Євро і обговорення пенальті: