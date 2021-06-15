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Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
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Фінляндія --
Бельгія --
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Росія --
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Хорватія --
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Чехія --
Англія --
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Швеція --
Польща --
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Іспанія --
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Португалія --
Франція --
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Це був справжній футбол! Кріштіану Роналду знищив Угорщину на переповненому стадіоні

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
15 червня, 20:51
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Чмнні чемпіони Європи португальці у першому матчі Євро-2020 обіграли в Будапешті збірну Угорщини, дублем відзначився Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду зробив дубль у матчі з Угорщиною
Кріштіану Роналду зробив дубль у матчі з Угорщиною / Фото: Getty Images

Сьогодні на чемпіонаті Європи з футболу збірна Португалії розпочала захист титулу. Роналду з компанією приїхали в Будапешт на матч проти Угорщини. Ми вели онлайн матчу Угорщина – Португалія.

Особливість цього поєдинку була в тому, що "Ференц Пушкаш Арена" – єдиний стадіон Євро-2020, який може заповнюватися на сто відсотків. Це було рішення влади Угорщини. Хоча в самій столиці дуже жорсткі карантинні обмеження. За зняту маску в транспорті – штраф. У кафе можуть заходити лише жителі Угорщини, іноземців обслуговують тільки на терасах.

Переповнені трибуни повернули нам доковідну футбольну атмосферу. Близько 40 тисяч уболівальників несамовито вболівали за своїх.

Фаворитами були португальці. Кріштіану Роналду став єдиним футболістом, хто зіграв на п'яти чемпіонатах Європи. І він відзначив це двома голами. Хоча моментів у Кріштіану особливо не було. Хіба що в кінці першого тайму він з хорошої позиції не влучив у ворота. Куди більш небезпечно бив двічі Жота. Але надійно зіграв Гулачі. До речі, дівчина голкіпера Угорщини серед претендентів на перемогу в конкурсі Міс Євро.

Угорці грали другим номером. Сподіваючись на контратаки. Одна з яких завершилася голом. Але Шен потрапив у міліметровий офсайд.

Розв'язка наступила в останній десятихвилинці. На 84-й хвилині Рафа виконав передачу в штрафний суперника, де Геррейру пробив не дуже сильно, але після рикошету м'яч опинився в сітці воріт!

А потім свої голи забив і Роналду. Спочатку з пенальті. А потім і з гри. Отже, Кріштіану став кращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи, залишивши позаду Платіні! 11 голів!

Угорщина – Португалія – 0:3
Голи: Геррейру (84), Роналду (87, пен., 90+2)

Нагадаємо, що в цій групі сьогодні буде зіграно ще один матч. Франція зустрічається з Німеччиною. Дивіться стрім цього поєдинку на нашому YouTube-каналі ТуМатч:

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Німеччина
0
0:0
0
3
Франція
0
0:0
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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