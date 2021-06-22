Йому допоможуть піти: в Росії вже прощаються з тренером збірної

У Росії більше не бачать майбутнього у збірної Росії при Станіслава Черчесова. Боярський закликає тренера самому подати у відставку або це зроблять замість нього

Станіслав Черчесов повинен подати у відставку / Фото: Reuters

Знаменитий актор і футбольний уболівальник Михайло Боярський припустив, що головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов повинен подати у відставку після ганебного виступу команди на Євро-2020. Раніше ми писали, що збірну Росії, яка обкакалася, вдома зустрів ОМОН.

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"Він сам піде, я переконаний в цьому. Він прекрасно розуміє, що з того матеріалу, який він дає, вже нічого не вийде. Але якщо не піде, йому в цьому допоможуть", – висловив думку Боярський в інтерв'ю матч ТВ.

Нагадаємо, що збірна Росії розгромно поступилася Данії в заключному турі групового етапу Євро-220 і посіла останнє місце в групі. В активі команди Черчесова всього одна перемога над Фінляндією (1:0).

Раніше ми писали, що тренером Росії хоче стати українець. "Чи готовий я змінити Черчесова на посаді головного тренера? Звісно. Із задоволенням", – заявив потенційний коуч.