Довбика кличуть до себе земляки Роналду: цінник на героя збірної лякає

За нападника, гол якого приніс Україні перемогу над шведами в 1/8 фіналу Євро, Дніпро-1 хоче отримати майже 10 мільйонів євро – половина виручки вирушить до Данії

Довбик вивів Україну у чвертьфінал / Фото: Getty Images

Дніпро-1 готовий розпрощатися з Артемом Довбиком, гол якого дозволив Україні потрапити до ТОП-8 збірних Євро-2020, але за пристойну суму.

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Як повідомляє Tuttosport, за 24-річного нападника дніпряни просять трохи менше 10 млн євро, що може відлякати потенційних покупців. Утім, при цьому торг – можливий.

За даними італійських медіа, на Довбика претендує клуб з Турина, тільки не Ювентус Кріштіану Раналду, а Торіно. До речі, паралельно 17-та команда минулого чемпіонату Італії (найгірша з тих, що не вилетіли) веде переговори щодо можливого трансферу Владислава Супряги з Динамо.

Також на Довбика претендують Реал Сосьєдад, Марсель і Фіорентина.

Артем Довбик / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що, за даними українського журналіста Ігоря Циганика, 50 відсотків суми, за яку вдасться продати Довбика, Дніпро-1 муситиме віддати колишньому клубу Артема – данському Мідтьюлланну.

Раніше сам Довбик розповідав, що його мрія – грати в Манчестер Юнайтед.