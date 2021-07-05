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Довбика кличуть до себе земляки Роналду: цінник на героя збірної лякає

Олег Люлька Олег Люлька
5 липня, 14:15
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За нападника, гол якого приніс Україні перемогу над шведами в 1/8 фіналу Євро, Дніпро-1 хоче отримати майже 10 мільйонів євро – половина виручки вирушить до Данії
Довбик вивів Україну у чвертьфінал
Довбик вивів Україну у чвертьфінал / Фото: Getty Images

Дніпро-1 готовий розпрощатися з Артемом Довбиком, гол якого дозволив Україні потрапити до ТОП-8 збірних Євро-2020, але за пристойну суму.

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Як повідомляє Tuttosport, за 24-річного нападника дніпряни просять трохи менше 10 млн євро, що може відлякати потенційних покупців. Утім, при цьому торг – можливий.

За даними італійських медіа, на Довбика претендує клуб з Турина, тільки не Ювентус Кріштіану Раналду, а Торіно. До речі, паралельно 17-та команда минулого чемпіонату Італії (найгірша з тих, що не вилетіли) веде переговори щодо можливого трансферу Владислава Супряги з Динамо.

Також на Довбика претендують Реал Сосьєдад, Марсель і Фіорентина.

Артем Довбик
Артем Довбик / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що, за даними українського журналіста Ігоря Циганика, 50 відсотків суми, за яку вдасться продати Довбика, Дніпро-1 муситиме віддати колишньому клубу Артема – данському Мідтьюлланну.

Раніше сам Довбик розповідав, що його мрія – грати в Манчестер Юнайтед.

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3
7:0
9
2
Уельс
3
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4
4
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0
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#
Команда
І
Г
О
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3
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9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
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3
2:7
3
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#
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І
Г
О
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9
2
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3
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6
3
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0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
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4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
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2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
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3
4
Польща
3
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1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
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4
3
Португалія
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