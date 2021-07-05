Довбика кличуть до себе земляки Роналду: цінник на героя збірної лякає

Дніпро-1 готовий розпрощатися з Артемом Довбиком, гол якого дозволив Україні потрапити до ТОП-8 збірних Євро-2020, але за пристойну суму.
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Як повідомляє Tuttosport, за 24-річного нападника дніпряни просять трохи менше 10 млн євро, що може відлякати потенційних покупців. Утім, при цьому торг – можливий.
За даними італійських медіа, на Довбика претендує клуб з Турина, тільки не Ювентус Кріштіану Раналду, а Торіно. До речі, паралельно 17-та команда минулого чемпіонату Італії (найгірша з тих, що не вилетіли) веде переговори щодо можливого трансферу Владислава Супряги з Динамо.
Також на Довбика претендують Реал Сосьєдад, Марсель і Фіорентина.
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Нагадаємо, що, за даними українського журналіста Ігоря Циганика, 50 відсотків суми, за яку вдасться продати Довбика, Дніпро-1 муситиме віддати колишньому клубу Артема – данському Мідтьюлланну.
Раніше сам Довбик розповідав, що його мрія – грати в Манчестер Юнайтед.