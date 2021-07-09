"Дорога Англія..." Саутгейт звернувся до нації перед фіналом Євро-2020

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розповів про мотивацію і патріотизм напередодні фінального матчу на "Уемблі" проти Італії

Тренер збірної Англії Гарет Саутгейт. Фото: REUTERS/John Sibley

В неділю – головний матч Євро-2020. У Лондоні на "Уемблі" зустрінуться Англія та Італія. Напередодні матчу головний тренер англійців Гарет Саутгейт написав лист, адресований всім жителям країни.

"Дорога Англія, це був надзвичайно важкий рік. Всі в цій країні безпосередньо постраждали від ізоляції і втрат. Але ми також бачили незліченну кількість прикладів героїзму і самопожертви. Це дало нам усім нове розуміння крихкості життя і того, що дійсно важливо. Коли ви думаєте про загальну схему речей, можливо, футбол не так вже важливий. І те, про що я хочу поговорити сьогодні, набагато більше, ніж футбол.

Є дещо, що я говорю нашим гравцям перед кожною грою в Англії, і я повторюю це тому, що дійсно вірю в це всім своїм серцем. Я кажу їм, що, коли ви виходите на поле в цій формі, у вас є можливість творити історію, яку люди запам'ятають назавжди. Ви є частиною досвіду, який триває в колективній свідомості нашої країни.

Коли грає Англія, це не кілька тисяч або навіть кілька мільйонів переглядів за передплатою. Ви представляєте понад 50 мільйонів людей. Ви пам'ятаєте, де дивилися матчі збірної Англії. І з ким ви дивилися. І ким ви були в той час.

Як і у випадку з нашими власними спогадами про перегляд матчів збірної Англії, у кожного своє уявлення про те, що насправді означає бути англійцем. Що значить гордість.

Для мене особисто моє почуття ідентичності та цінностей тісно пов'язане з моєю родиною і, зокрема, з моїм дідусем. Він був затятим патріотом і гордим військовим, служив під час Другої світової війни. Ідея представляти королеву і країну завжди була важлива для мене. Ми так добре влаштовуємо видовища в Британії, і, коли я ріс, такі речі, як срібний ювілей королеви і королівські весілля, мали на мене вплив. Я вірю, що ця гордість є у кожного, включаючи наших футболістів. Кожна гра, незалежно від суперника, може запам'ятатися вболівальнику збірної Англії на все життя.

Незалежно від вашого виховання і політики, ясно одне: ми неймовірна нація, яка внесла величезний внесок у мистецтво, науку і спорт. У нас є особлива ідентичність, і це залишається потужним мотиватором. Ми незалежні мислителі. Ми говоримо про важливі для нас питання, і ми цим пишаємося.

Звичайно, нас з моїми гравцями судитимуть за виграними матчами. Тільки одна команда може виграти Євро. Ми ніколи не робили цього раніше і дуже хочемо зробити це вперше. Повірте мені.

Але реальність така, що результат – це лише мала частина успіху. Коли грає Англія, на карту поставлено набагато більше. Йдеться про те, як ми поводимося на полі і за його межами, як ми об'єднуємо людей, як ми надихаємо і об'єднуємо, як ми створюємо спогади, які тривають довше 90 хвилин.

Я думаю про всіх маленьких дітей, які будуть дивитися цього літа, малюючи свої перші малюнки. Що б не трапилося, я просто сподіваюся, що їхні батьки, вчителі та керівники клубів звернуться до них і скажуть: "Дивіться, так можна уявити свою країну. Ось що таке Англія. Це те, що можливо".

Якщо ми зможемо це зробити, це буде літо, яким можна буде пишатися", – написав Саутгейт на сторінці The Players 'Tribune .

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