Динамо не уникнути спаду через Євро-2020: колишній тренер збірної попередив Луческу

Леонід Буряк вважає, що участь в чемпіонаті Європи такої великої групи гравців створить складнощі для киян під час підготовки до нового сезону

Динамо на зборах в Швейцарії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Колишній півзахисник Динамо Леонід Буряк вважає, що київській команді не вдасться уникнути функціонального спаду після участі цілого ряду її футболістів в чемпіонаті Європи-2020. Раніше футболіст ЦСКА не зрадів першому голу за Динамо.

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"Безумовно, участь в чемпіонаті Європи такої великої групи гравців створить складнощі для Динамо під час підготовки до нового сезону і, не виключено, на його стартовому етапі. Але я все ж розраховую на досвід Мірчі Луческу і його помічників, які зроблять все, щоб не дозволити команді потрапити до функціональної яму. Басейн, спеціальні процедури, пробіжки, фартлек – впевнений, план по роботі з гравцями вже складено", – розповів Буряк Футбольному клубу

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Раніше ми повідомляли, що Мірча Луческу відрахував з Динамо двох чемпіонів світу. Кияни вирушили на другий тренувальний збір до Швейцарії, де до команди вже приєднаються гравці збірної України, яка дійшла до 1/4 фіналу на Євро.