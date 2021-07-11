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Динамо не уникнути спаду через Євро-2020: колишній тренер збірної попередив Луческу

Олена Павлова Олена Павлова
11 липня, 21:41
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Леонід Буряк вважає, що участь в чемпіонаті Європи такої великої групи гравців створить складнощі для киян під час підготовки до нового сезону
Динамо на зборах в Швейцарії
Динамо на зборах в Швейцарії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Колишній півзахисник Динамо Леонід Буряк вважає, що київській команді не вдасться уникнути функціонального спаду після участі цілого ряду її футболістів в чемпіонаті Європи-2020. Раніше футболіст ЦСКА не зрадів першому голу за Динамо.

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"Безумовно, участь в чемпіонаті Європи такої великої групи гравців створить складнощі для Динамо під час підготовки до нового сезону і, не виключено, на його стартовому етапі. Але я все ж розраховую на досвід Мірчі Луческу і його помічників, які зроблять все, щоб не дозволити команді потрапити до функціональної яму. Басейн, спеціальні процедури, пробіжки, фартлек – впевнений, план по роботі з гравцями вже складено", – розповів Буряк Футбольному клубу

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Раніше ми повідомляли, що Мірча Луческу відрахував з Динамо двох чемпіонів світу. Кияни вирушили на другий тренувальний збір до Швейцарії, де до команди вже приєднаються гравці збірної України, яка дійшла до 1/4 фіналу на Євро.

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A
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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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