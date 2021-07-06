Діджей з Італії вболівала за Україну: гарячі фото красуні

Дівчина-діджей з Італії не забуває про своє українське коріння. Під час Євро-2020 Маргарита Погорлецька підтримувала нашу національну команду

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Збірна України дісталася чвертьфіналу Євро-2020. А якби гравці бачили, яка красуня підтримувала команду з Італії, точно б згорнули гори. Знайомитеся – це DJ MARGOT, і вона вболіває за збірну України!

Маргарита Погорлецька народилася в Києві в 1996 році і тут починала свою музичну кар'єру, адже вона з дитинства мріяла стати діджеєм. Красуня отримала величезну популярність після серії концертів в Індії і Італії, де зараз проживає.