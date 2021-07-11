11 липня 109’
Італія 1
Англія 1
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
17 липня 21:00
Ніцца --
Динамо --
20 липня 16:00
Атлетик --
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Давай кулачок! Девід Бекхем і Том Круз розривають Мережу своєї крутизною на фіналі Євро

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
11 липня, 23:41
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Круті хлопці прикрасили трибуни фіналу Євро-2020. Том Круз і Девід Бекхем разом дивилися гру між Англією та Італією і раділи забитому м'ячу
Том Круз і Девід Бекхем на фіналі Євро-2020
Том Круз і Девід Бекхем на фіналі Євро-2020

Фінал чемпіонату Європи 2020 року між збірними Англії та Італії зібрав на трибунах стадіону "Вемблі" в Лондоні цілий розсип зірок світової величини. Трансляція Італія – Англія є на нашому сайті.

Читайте також: Італія – Англія: відео голу та огляд великого фіналу Євро-2020!

Більшість із зоряних гостей підтримували команду Англії, в тому числі і голлівудський актор Том Круз, який побував перед цим ще й на фіналі Вімблдону. Круз сидів недалеко від легендарного англійського футболіста Девіда Бекхема, тому святкував м'яч Люка Шоу з колишнім капітаном збірної Англії.

Круз і Бекхем обмінялися привітаннями, а потім ще і вдарили кулак об кулак, як справжні круті хлопці. Добре, що його не прийняли за сина Бекхема.

Раніше ми писали, що Принц Вільям з семирічним сином не стримав емоцій після голу Англії в фіналі Євро. Королівська родина відвідала стадіон "Вемблі" щоб підтримати збірну Англії в фіналі Євро-2020. Гол вже на другій хвилині зустрічі змусив Герцога Кембриджського проявити емоції.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
1:1 (109’)
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