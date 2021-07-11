Давай кулачок! Девід Бекхем і Том Круз розривають Мережу своєї крутизною на фіналі Євро

Круті хлопці прикрасили трибуни фіналу Євро-2020. Том Круз і Девід Бекхем разом дивилися гру між Англією та Італією і раділи забитому м'ячу

Том Круз і Девід Бекхем на фіналі Євро-2020

Фінал чемпіонату Європи 2020 року між збірними Англії та Італії зібрав на трибунах стадіону "Вемблі" в Лондоні цілий розсип зірок світової величини. Трансляція Італія – Англія є на нашому сайті.

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Більшість із зоряних гостей підтримували команду Англії, в тому числі і голлівудський актор Том Круз, який побував перед цим ще й на фіналі Вімблдону. Круз сидів недалеко від легендарного англійського футболіста Девіда Бекхема, тому святкував м'яч Люка Шоу з колишнім капітаном збірної Англії.

Круз і Бекхем обмінялися привітаннями, а потім ще і вдарили кулак об кулак, як справжні круті хлопці. Добре, що його не прийняли за сина Бекхема.

Раніше ми писали, що Принц Вільям з семирічним сином не стримав емоцій після голу Англії в фіналі Євро. Королівська родина відвідала стадіон "Вемблі" щоб підтримати збірну Англії в фіналі Євро-2020. Гол вже на другій хвилині зустрічі змусив Герцога Кембриджського проявити емоції.