7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо 3
Люцерн 3
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
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У Данії були люди, які ніколи не дивилися футбол: легенда МЮ про божевілля перед Англією

Олена Павлова Олена Павлова
7 липня, 18:48
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Колишній воротар Манчестер Юнайтед і збірної Данії Петер Шмейхель вважає, що сили у другому півфіналі Євро-2020 між англійцями і датчанами рівні
Петер Шмейхель вважає Данію, за яку грає його син Каспер, фаворитом в матчі з Англією
Петер Шмейхель вважає Данію, за яку грає його син Каспер, фаворитом в матчі з Англією / Фото: Reuters

Колишній воротар Манчестер Юнайтед і збірної Данії Петер Шмейхель поділився очікуваннями від півфіналу Євро-2020 між збірними Данії та Англії. Матч відбудеться сьогодні, 7 липня, в Лондоні на "Уемблі". Початок зустрічі – о 22:00. Онлайн Англія – Данія доступний на нашому сайті з усіма найцікавішими, фото і відео.

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"Я вважаю Данію фаворитом, незважаючи на те, що пишуть англійські журналісти. Гра буде дуже щільною. Тренери команд схожі, їх підходи дуже близькі. Вони гнучкі, їх команди дуже чітко діють в обороні і півзахисті. На флангах і у Англії, і у Данії діють креативні гравці, які створюють моменти. Я дійсно вважаю, що сили команд рівні", – цитує Шмайхеля сайт МЮ

Футболісти збірної Данії
Футболісти збірної Данії / Фото: Reuters

"Був дуже важкий початок Євро. Але зараз люди в Данії дуже схвильовані. Футбол не був у центрі уваги протягом багатьох років. Взяли верх інші речі, інші види спорту, інші види діяльності, соціальні мережі, ігри. Але тепер всі говорять про футбол, всі його дивляться. У нас були люди, які ніколи в житті не дивилися футбол, але їхали з Данії в Амстердам, щоб подивитися на команду!"

Петер сенсаційно став чемпіоном Європи-1992 у складі збірної Данії, а тепер ворота національної команди захищає його син – Каспер.

Два Шмайхеля багато років назад

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