Що їсть збірна України, щоб подолати шведів: є табу, але його порушують

За словами Тараса Степаненка, в національній команді є заборона на солодощі. Проте на це правило закривають очі, коли у когось день народження

Солодкий мікроелемент у раціоні збірної України / Фото: УАФ

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко розповів, як харчується команда, щоб 29 червня в Глазго бути в змозі обіграти Швецію в поєдинку 1/8 фіналу Євро.

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Під час спілкування зі своїми підписниками в Instagram, відповідаючи на питання – "Чи є якісь табу в дієті футболістів збірної?" – Степаненко відповів:

"Табу на жирні продукти і солодке у великій кількості. Загалом, харчування спрямоване на відновлення організму і отримання корисних мікроелементів"

Утім, без солодкого в збірній України все-таки не обходиться. Наприклад, недавно з нагоди 29-річчя Олександра Караваєва кухарем національної команди був приготований торт. Судячи з фото з інстаграм-аккаунта УАФ, перший і, ймовірно, найбільший шматок іменинник запропонував головному тренеру Андрію Шевченку.

Додамо, що одним з головних ласунів в збірній України є її найдорожчий футболіст Руслан Маліновський (30 млн євро за оцінками Transfermarkt). Розкриваючи секрет одного з весняних голів Руслана за Аталанту, його дружина Роксана зізналася:

"Ми домовилися, що в нашому домі торт з'явиться тільки в разі забитого м'яча. Інакше його було не зупинити, адже він ласун ще той. І мене весь час підбиває. Але хто знав, що він зможе так швидко вийти зі скрутного становища"

Може, і перед грою зі шведами Маліновському варто пообіцяти торт, якщо він заб'є?

Відзначимо, що в 1/4 фіналу Євро переможець пари Україна – Швеція зіграє з найкращим у протистоянні Англія – Німеччина.

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