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Хорватія --
Іспанія --
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Франція --
Швейцарія --
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Англія --
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Що їсть збірна України, щоб подолати шведів: є табу, але його порушують

Олег Люлька Олег Люлька
27 червня, 23:41
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За словами Тараса Степаненка, в національній команді є заборона на солодощі. Проте на це правило закривають очі, коли у когось день народження
Солодкий мікроелемент у раціоні збірної України
Солодкий мікроелемент у раціоні збірної України / Фото: УАФ

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко розповів, як харчується команда, щоб 29 червня в Глазго бути в змозі обіграти Швецію в поєдинку 1/8 фіналу Євро.

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Під час спілкування зі своїми підписниками в Instagram, відповідаючи на питання – "Чи є якісь табу в дієті футболістів збірної?" – Степаненко відповів:

"Табу на жирні продукти і солодке у великій кількості. Загалом, харчування спрямоване на відновлення організму і отримання корисних мікроелементів"

Утім, без солодкого в збірній України все-таки не обходиться. Наприклад, недавно з нагоди 29-річчя Олександра Караваєва кухарем національної команди був приготований торт. Судячи з фото з інстаграм-аккаунта УАФ, перший і, ймовірно, найбільший шматок іменинник запропонував головному тренеру Андрію Шевченку.

Додамо, що одним з головних ласунів в збірній України є її найдорожчий футболіст Руслан Маліновський (30 млн євро за оцінками Transfermarkt). Розкриваючи секрет одного з весняних голів Руслана за Аталанту, його дружина Роксана зізналася:

"Ми домовилися, що в нашому домі торт з'явиться тільки в разі забитого м'яча. Інакше його було не зупинити, адже він ласун ще той. І мене весь час підбиває. Але хто знав, що він зможе так швидко вийти зі скрутного становища"

Може, і перед грою зі шведами Маліновському варто пообіцяти торт, якщо він заб'є?

Відзначимо, що в 1/4 фіналу Євро переможець пари Україна – Швеція зіграє з найкращим у протистоянні Англія – Німеччина.

Дивіться, як Україна страждала в поєдинку з Австрією

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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