Що відомо про стан Еріксена після зупинки серця. Передає вітання, але завершує кар'єру?

Півзахисник збірної Данії і міланського Інтера знаходиться в лікарні в свідомості, а минулої ночі не міг спати. Він навряд чи вже вийде на поле

Кристіан Еріксен / Фото: Reuters

У суботу ввечері під час матчу чемпіонату Європи в Копенгагені стався нещасний випадок. Футболіст Данії впав на поле під час Євро-2020. Він був між життям і смертю. Однак станом на ранок неділі повідомляють, що його життю вже ніщо не загрожує.

Ще на полі 29-річний гравець прийшов до тями. Його доставили в лікарню, де він і знаходиться досі. До речі, стало відомо, що партнери Еріксена по збірній погодилися продовжувати матч з фінами тільки після того, як сам потерпілий особисто передав їм привіт з палати, вийшовши на контакт по відеозв'язку.

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Трохи пізніше лікар збірної Данії Мортен Бозен розповів, як усе відбувалося під час інциденту. Його слова цитує BT.dk:

"Нас моментально викликали на поле, коли Крістіан впав. Я не бачив самого моменту, але швидко стало ясно, що він впав сам. Коли ми прибігли, він лежав на боці і дихав. Спочатку ми намацали пульс, але досить швидко картина змінилася, і тоді ми негайно почали масаж серця. Була надана фантастична допомога з боку лікаря арени та інших екстрених служб".

Також данський футболіст поспілкувався зі своїм батьком.

Кристіан Еріксен і його батько / Фото: Reuters

Тим часом коментар британському виданню Express дав лікар Санджай Шарма з Лондонського університету Святого Георгія. Він стежив за Еріксеном під час його виступів за англійський Тоттенгем і впевнений, що раніше з ним все було в порядку:

"Я подумав: "Боже мій! Невже ми щось проґавили?". Але я перевірив результати його тестів, там все ідеально. Відтоді, як ми підписали з Крістіаном контракт, ми тестували його щороку. Всі тести до 2019 року були нормальними. Я можу поручитися, адже це я їх проводив".

Упродовж останніх двох років данець грає за італійський Інтер. Невідомо, чи продовжить він кар'єру в Мілані, але лондонський лікар не допускає його повернення на газон в Англії. Тим часом з лікарні повідомляли, що Еріксен минулої ночі не спав. Це Шарма назвав дуже хорошим знаком, але виніс суворий вердикт:

"Я дуже задоволений. Оскільки він стабільний і не спить, його стан можна назвати задовільним. Хороша новина в тому, що він буде жити, погана – він навряд чи продовжить свою кар'єру. Наші футбольні організації будуть дуже суворі: у Великій Британії він не гратиме".

Дізнайтеся, що за Еріксена помолився воскреслий футболіст.

Дивіться відео інциденту під час матчу Данія – Фінляндія: