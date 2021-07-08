Чисте пенальті – Стерлінг висловився про скандальний епізод матчу Англія – Данія

Атакуючий півзахисник господарів Рахім Стерлінг впевнений, що проти нього порушили правила, зачепивши стегном, але головне, що суддя призначив 11-метровий

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У середу пізно ввечері Англія обіграла Данію у другому півфіналі чемпіонату Європи і вперше в історії вийшла у фінал. Долю видовищного і напруженого протистояння вирішив епізод з призначенням пенальті у ворота скандинавів в кінці першого додаткового тайму.

Рефері з Нідерландів Данні Маккелі навіть не став особисто дивитися повтор за допомогою системи VAR. "Потерпілий" у тій ситуації Рахім Стерлінг, який опинився на газоні, вважає, що 11-метровий штрафний судді призначили правильно. Слова 26-річного вінгера МанСіті призводить Mirror:

"Я увійшов в штрафну, а Меле виставив праву ногу і зачепив мене. Це чисте пенальті. Насправді, має значення тільки те, що м'яч опинився в сітці. Ми добре провели матч. Вперше пропустили, але добре відреагували на гол. Ми знали, що буде складно, але зберігали терпіння. Це ще один наш крок в правильному напрямку. Енергія і атмосфера під час гри – все було відмінно. Тепер же потрібно зосередитися на недільному фіналі. Ми знаємо, що значить футбол для Англії".

Дізнайтеся, що перед пенальті на полі було два м'ячі – фейл судді матчу Англія – Данія.

Дивіться огляд матчу Англія – Данія: