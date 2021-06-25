Бущан потрапив до рейтингу найнадійніших воротарів Євро-2020

Голкіпер збірної України Георгій Бущан зробив 11 сейвів на чемпіонаті Європи, кращі показники на турнірі лише у чотирьох воротарів

Бущан відбив удар Аліоскі з 11 метрів / Фото: Getty Images

На Євро-2020 невелика пауза між груповим етапом і раундом плей-офф. Саме час подивитися на статистику першої половини турніру. Ми вже повідомляли, що Андрій Ярмоленко увійшов до символічної збірної першої частини чемпіонату Європи.

А в рейтинг найнадійніших воротарів Євро-2020 потрапив Георгій Бущан. У трьох матчах він відбив 11 ударів. Кращі показник на турніре мають лише у чотирьох воротарів – у Денні Уорда (Уельс) і Угурджана Чакира (Туреччина) – по 17 сейвів, Лукаша Градецьки (Фінляндія) – 15 і Столе Димитрієвського (Північна Македонія) – 14 ...

Нагадаємо, що в матчі проти Північної Македонії Бущан відбив пенальті, але його не підстрахували партнери по команді.

Збірна України вийшла в плей-офф з третього місця і зіграє в 1/8 фіналу проти Швеції.