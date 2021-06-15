Буде запекла битва: прогноз на матч Франція – Німеччина

Букмекерські контори віддають зовсім крихітну перевагу чемпіонам світу-2018. А найвірогіднішим результатом битви в Мюнхені 15 червня вважають нічию

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Останньою вступає в боротьбу на Євро-2020 група смерті, де сьогодні ми побачимо поєдинок двох останніх переможців чемпіонатів світу. Матч Франції та Німеччини відбудеться в Мюнхені на "Альянц Арені". Початок зустрічі – о 22:00. Мультимедійний онлайн Франція – Німеччина доступний на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

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Аналітики FAVBET не бачать явного фаворита в сьогоднішньому матчі. Мінімальну перевагу букмекери віддають Франції: коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама – 2.79, на нічию – 3.25, на перемогу Німеччини – 2.78. Також велика ймовірність, що обидві команди заб'ють – 1.64. Найпопулярніший рахунок у цій зустрічі нічия 1:1 – 5.90.

У Франції найвищі шанси на забитий м'яч в Мюнхені у зірки ПСЖ Киліана Мбаппе – 2.62. У Німеччині варто побоюватися насамперед Сержа Гнабрі – 2.87, а також переможець Ліги чемпіонів у складі Челсі Тімо Вернера – 3.10.

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