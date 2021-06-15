15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Турнірна Таблиця Команди Збірна України Місс Євро-2021 Бомбардири Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Буде запекла битва: прогноз на матч Франція – Німеччина

Олена Павлова Олена Павлова
15 червня, 18:17
Копіювати лінк
Букмекерські контори віддають зовсім крихітну перевагу чемпіонам світу-2018. А найвірогіднішим результатом битви в Мюнхені 15 червня вважають нічию
Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Останньою вступає в боротьбу на Євро-2020 група смерті, де сьогодні ми побачимо поєдинок двох останніх переможців чемпіонатів світу. Матч Франції та Німеччини відбудеться в Мюнхені на "Альянц Арені". Початок зустрічі – о 22:00. Мультимедійний онлайн Франція – Німеччина доступний на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

Читайте також: Франція – Німеччина: де дивитися суперматч Євро-2020

Аналітики FAVBET не бачать явного фаворита в сьогоднішньому матчі. Мінімальну перевагу букмекери віддають Франції: коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама – 2.79, на нічию – 3.25, на перемогу Німеччини – 2.78. Також велика ймовірність, що обидві команди заб'ють – 1.64. Найпопулярніший рахунок у цій зустрічі нічия 1:1 – 5.90.

У Франції найвищі шанси на забитий м'яч в Мюнхені у зірки ПСЖ Киліана Мбаппе – 2.62. У Німеччині варто побоюватися насамперед Сержа Гнабрі – 2.87, а також переможець Ліги чемпіонів у складі Челсі Тімо Вернера – 3.10.

Раніше ми писали, що Україна посяде третє місце в групі: аналітиків не вразила гра з Нідерландами.

Копіювати лінк
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 15 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Середа, 16 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Четвер, 17 червня
16:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти