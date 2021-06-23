Браво, Іспанія! Перший великий розгром на Євро-2020 подарував Україні путівку в 1/8 фіналу

Іспанія розгромила Словаччину і вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020. Це була перша перемога Іспанії на турнірі – і відразу з різницею в п'ять м'ячів! А разом з ними в плей-офф пробилася Україна

Іспанія святкує вихід в 1/8 фіналу Євро / Фото: Reuters

Збірна Іспанії розгромила Словаччину в матчі третього туру групового етапу Євро-2020 і вийшла в 1/8 фіналу. Таколж в плей-оф зіграє і Україна! Ми проводили онлайн матчу Словаччина – Іспанія.

Іспанці попередні два матчі зіграли в нічию, потрапивши під шквал критики від експертів і вболівальників, тому сьогодні у них не було іншого виходу, як вигравати. До того ж, іспанцям ще потрібно було вирішити задачу виходу в плей-офф.

Команда Луїса Енріке розпочала поєдинок дуже потужно і відразу ж заробила пенальті. Проте, Альваро Мората не зміг переграти Мартіна Дубравку.

Однак, трохи пізніше воротар збірної Словаччини перетворився з героя в антигероя. спочатку Дубравка безглуздим чином закинув м'яч у власну сітку, а трохи пізніше помилився, коли іспанці забивали другий м'яч.

По суті, гра була зроблена в першому таймі. Словаки, може, і сподівалася відігратися, але іспанці не дали їм не єдиного шансу. "Фурія Роха" просто знищила словаків з рахунком 5:0 і з другого місця в групі вийшла в 1/8 фіналу.