Браво, Іспанія! Перший великий розгром на Євро-2020 подарував Україні путівку в 1/8 фіналу

Збірна Іспанії розгромила Словаччину в матчі третього туру групового етапу Євро-2020 і вийшла в 1/8 фіналу. Таколж в плей-оф зіграє і Україна! Ми проводили онлайн матчу Словаччина – Іспанія.
Іспанці попередні два матчі зіграли в нічию, потрапивши під шквал критики від експертів і вболівальників, тому сьогодні у них не було іншого виходу, як вигравати. До того ж, іспанцям ще потрібно було вирішити задачу виходу в плей-офф.
Команда Луїса Енріке розпочала поєдинок дуже потужно і відразу ж заробила пенальті. Проте, Альваро Мората не зміг переграти Мартіна Дубравку.
Однак, трохи пізніше воротар збірної Словаччини перетворився з героя в антигероя. спочатку Дубравка безглуздим чином закинув м'яч у власну сітку, а трохи пізніше помилився, коли іспанці забивали другий м'яч.
По суті, гра була зроблена в першому таймі. Словаки, може, і сподівалася відігратися, але іспанці не дали їм не єдиного шансу. "Фурія Роха" просто знищила словаків з рахунком 5:0 і з другого місця в групі вийшла в 1/8 фіналу.