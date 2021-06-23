23 червня 19:00 Відео
Швеція 3
Польща 2
23 червня 19:00 Відео
Словаччина 0
Іспанія 5
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Браво, Іспанія! Перший великий розгром на Євро-2020 подарував Україні путівку в 1/8 фіналу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
23 червня, 20:55
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Іспанія розгромила Словаччину і вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020. Це була перша перемога Іспанії на турнірі – і відразу з різницею в п'ять м'ячів! А разом з ними в плей-офф пробилася Україна
Іспанія святкує вихід в 1/8 фіналу Євро
Іспанія святкує вихід в 1/8 фіналу Євро / Фото: Reuters

Збірна Іспанії розгромила Словаччину в матчі третього туру групового етапу Євро-2020 і вийшла в 1/8 фіналу. Таколж в плей-оф зіграє і Україна! Ми проводили онлайн матчу Словаччина – Іспанія.

Іспанці попередні два матчі зіграли в нічию, потрапивши під шквал критики від експертів і вболівальників, тому сьогодні у них не було іншого виходу, як вигравати. До того ж, іспанцям ще потрібно було вирішити задачу виходу в плей-офф.

Команда Луїса Енріке розпочала поєдинок дуже потужно і відразу ж заробила пенальті. Проте, Альваро Мората не зміг переграти Мартіна Дубравку.

Однак, трохи пізніше воротар збірної Словаччини перетворився з героя в антигероя. спочатку Дубравка безглуздим чином закинув м'яч у власну сітку, а трохи пізніше помилився, коли іспанці забивали другий м'яч.

По суті, гра була зроблена в першому таймі. Словаки, може, і сподівалася відігратися, але іспанці не дали їм не єдиного шансу. "Фурія Роха" просто знищила словаків з рахунком 5:0 і з другого місця в групі вийшла в 1/8 фіналу.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Швеція Швеція Шве
3
2
1
0
4
2
2
7
Забиті 4
Пропущені 2
Різниця 2
Результати останніх матчів: В В Н
2
Іспанія Іспанія Ісп
3
1
2
0
6
1
5
5
Забиті 6
Пропущені 1
Різниця 5
Результати останніх матчів: В Н Н
3
Словаччина Словаччина Сло
3
1
0
2
2
7
-5
3
Забиті 2
Пропущені 7
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П В
4
Польща Польща Пол
3
0
1
2
4
6
-2
1
Забиті 4
Пропущені 6
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н П

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
3:2
Відео Про матч
0:5
Відео Про матч
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Субота, 26 червня
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