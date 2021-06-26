Бейл пішов з інтерв'ю після 0:4 від Данії: що вивело валлійця з рівноваги

Найбільш зірковий футболіст збірної Уельсу втік від мікрофона, коли йому поставили запитання, чи останній це його матч у футболці національної команди

Гарет Бейл після 0:4 від Данії / Фото: Reuters

Лідер збірної Уельсу Гарет Бейл пішов з інтерв'ю після матчу 1/8 фіналу Євро-2020, в якому його команда розгромно програла Данії 0:4.

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"Ми не хотіли такої гри. Почали дуже добре, перші 25 хвилин. Потім пропустили гол, і гра трохи змінилася. У другому таймі ми намагалися переломити матч, але, на жаль, помилилися і пропустили ще один м'яч. Гол, який вбив наші емоції", – сказав 31-річний Бейл

Коли ж вінгера Реала Бейла запитали, чи був це його останній матч за збірну Уельсу, Гарет пішов ще до того, як питання було закінчене.

Відзначимо, що після перемоги над Уельсом Данія в 1/4 фіналу Євро-2020, 3 липня в Баку, зіграє з переможцем пари Нідерланди – Чехія, які, в свою чергу, зустрінуться у неділю в Будапешті.

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