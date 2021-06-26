26 червня 19:00
Уельс 0
Данія 4
26 червня 77’
Італія 0
Австрія 1
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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Бейл пішов з інтерв'ю після 0:4 від Данії: що вивело валлійця з рівноваги

Олег Люлька Олег Люлька
26 червня, 23:13
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Найбільш зірковий футболіст збірної Уельсу втік від мікрофона, коли йому поставили запитання, чи останній це його матч у футболці національної команди
Гарет Бейл після 0:4 від Данії
Гарет Бейл після 0:4 від Данії / Фото: Reuters

Лідер збірної Уельсу Гарет Бейл пішов з інтерв'ю після матчу 1/8 фіналу Євро-2020, в якому його команда розгромно програла Данії 0:4.

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"Ми не хотіли такої гри. Почали дуже добре, перші 25 хвилин. Потім пропустили гол, і гра трохи змінилася. У другому таймі ми намагалися переломити матч, але, на жаль, помилилися і пропустили ще один м'яч. Гол, який вбив наші емоції", – сказав 31-річний Бейл

Коли ж вінгера Реала Бейла запитали, чи був це його останній матч за збірну Уельсу, Гарет пішов ще до того, як питання було закінчене.

Відзначимо, що після перемоги над Уельсом Данія в 1/4 фіналу Євро-2020, 3 липня в Баку, зіграє з переможцем пари Нідерланди – Чехія, які, в свою чергу, зустрінуться у неділю в Будапешті.

Дивіться, як Уельс пропустив чотири сухі м'ячі від Данії

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
0:4
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Неділя, 27 червня
19:00
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22:00
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Понеділок, 28 червня
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22:00
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