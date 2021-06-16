Бейл програє: прогноз коментатора на матч Туреччина – Уельс

Коментатор Кирило Круторогов очікує, що збірна Туреччини за підтримки уболівальників у Баку обіграє в матчі другого туру Євро національну команду Уельсу

Гарет Бейл і його збірна Уельсу / Фото: Reuters

У середу, 16 червня, в Баку відбудеться матч другого туру групи "А" Євро-2020 між збірними Туреччини та Уельсу. Початок – о 19:00. Онлайн Туреччина – Уельс доступний на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на цей матч від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ТУРЕЧЧИНА – УЕЛЬС

Турки постараються взяти реванш за розгромну поразку від Італії в матчі-відкритті (0:3). Там вони не змогли нічого протиставити якісній грі "Скуадра Адзурри". Однак, незважаючи на невдачу, ймовірно, Шенол Гюнеш може обійтися без ротації або проведе її вибірково. Можливо, з перших хвилин ми побачимо на полі Дженгіза Ундера, який замінив Язиджі відразу після перерви в першій зустрічі.

Валлійці з Гаретом Бейлом хоч і були аутсайдерами у зустрічі зі Швейцарією і пропустили першими, але змогли відігратися і вирвати у них нічию (1:1). Це дає зрозуміти, що вони залишаються дуже непростою командою для будь-якого суперника. Чекати ротації від Роберта Пейджа також не варто, він і по ходу того матчу провів лише дві заміни, і ті в заключні хвилини.

У шести попередніх протистояннях британці вирвали три перемоги за двох успіхів турків і однієї нічиєї. Остання зустріч цих команд була у відборі до Мундіалю-1998 і завершилася перемогою збірної Туреччини з божевільним рахунком 6:4.

Прийдешній матч відбудеться в Баку. Очевидно, що там знову буде вельми спекотно і командам буде непросто. Місцева публіка буде підтримувати команду Шенола Гюнеша.

Цього разу такої результативності чекати не варто. Туреччина має докласти всіх зусиль для перемоги. Гадаю, їй вдасться виграти – 2:1, 2:0 або 1:0.

Туреччина vs Уельс на Євро-2020 / Фото: Reuters

Тим часом аналітики FAVBET вважають невеликим фаворитом матчу Туреччину. На її перемогу встановлено коефіцієнт 2.67, на нічию – 3.00, на перемогу Уельсу – 3.10. Найбільш імовірним результатом у букмекерів вважається нічия 1:1.

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