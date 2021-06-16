16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Бейл програє: прогноз коментатора на матч Туреччина – Уельс

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
16 червня, 13:51
Копіювати лінк
Коментатор Кирило Круторогов очікує, що збірна Туреччини за підтримки уболівальників у Баку обіграє в матчі другого туру Євро національну команду Уельсу
Гарет Бейл і його збірна Уельсу
Гарет Бейл і його збірна Уельсу / Фото: Reuters

У середу, 16 червня, в Баку відбудеться матч другого туру групи "А" Євро-2020 між збірними Туреччини та Уельсу. Початок – о 19:00. Онлайн Туреччина – Уельс доступний на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на цей матч від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ТУРЕЧЧИНА – УЕЛЬС

Турки постараються взяти реванш за розгромну поразку від Італії в матчі-відкритті (0:3). Там вони не змогли нічого протиставити якісній грі "Скуадра Адзурри". Однак, незважаючи на невдачу, ймовірно, Шенол Гюнеш може обійтися без ротації або проведе її вибірково. Можливо, з перших хвилин ми побачимо на полі Дженгіза Ундера, який замінив Язиджі відразу після перерви в першій зустрічі.

Валлійці з Гаретом Бейлом хоч і були аутсайдерами у зустрічі зі Швейцарією і пропустили першими, але змогли відігратися і вирвати у них нічию (1:1). Це дає зрозуміти, що вони залишаються дуже непростою командою для будь-якого суперника. Чекати ротації від Роберта Пейджа також не варто, він і по ходу того матчу провів лише дві заміни, і ті в заключні хвилини.

У шести попередніх протистояннях британці вирвали три перемоги за двох успіхів турків і однієї нічиєї. Остання зустріч цих команд була у відборі до Мундіалю-1998 і завершилася перемогою збірної Туреччини з божевільним рахунком 6:4.

Прийдешній матч відбудеться в Баку. Очевидно, що там знову буде вельми спекотно і командам буде непросто. Місцева публіка буде підтримувати команду Шенола Гюнеша.

Цього разу такої результативності чекати не варто. Туреччина має докласти всіх зусиль для перемоги. Гадаю, їй вдасться виграти – 2:1, 2:0 або 1:0.

Туреччина vs Уельс на Євро-2020
Туреччина vs Уельс на Євро-2020 / Фото: Reuters

Тим часом аналітики FAVBET вважають невеликим фаворитом матчу Туреччину. На її перемогу встановлено коефіцієнт 2.67, на нічию – 3.00, на перемогу Уельсу – 3.10. Найбільш імовірним результатом у букмекерів вважається нічия 1:1.

Дивіться, як у першому турі Євро Туреччина програла Італії 0:3

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
16:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на:
Четвер, 17 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти