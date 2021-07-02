2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
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Бєсєдіну – орден "За мужність"! Зеленському подано петицію

Олег Люлька Олег Люлька
2 липня, 12:21
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На думку уболівальників, нападник збірної України Бєсєдін заслуговує на нагороду за жертовність, яку він проявив у переможному матчі Євро-2020 проти Швеції
Уболівальники просять орден для Бєсєдіна
Уболівальники просять орден для Бєсєдіна / Фото: Reuters

На сайті президента України зареєстрована електронна петиція з пропозицією нагородити форварда збірної Артема Бєсєдіна орденом "За мужність".

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"Пропоную президенту України нагородити футболіста збірної України з футболу Бєсєдіна державною нагородою орденом "За мужність" за виявлені в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу жертовність і мужність, що стало однією з вагомих причин успіху нашої збірної", – сказано в петиції.

Станом на 12:10 2 липня, петицію підписали вісім людей. Для розгляду її президентом України необхідні 25 тисяч підписів.

Артем Бесєдін отримує допомогу в матчі зі Швецією
Артем Бесєдін отримує допомогу в матчі зі Швецією / Фото: Reuters

Артем Бєсєдін залишає поле в супроводі лікарів
Артем Бєсєдін залишає поле в супроводі лікарів / Фото: Reuters

Артем Бєсєдін, моторошна травма на Євро-2020
Артем Бєсєдін, моторошна травма на Євро-2020 / Фото: Reuters

Нагадаємо, в матчі зі шведами через грубий фол Маркуса Даніельссона Артем зазнав ушкодження задньої хрестоподібної та інших зв'язок, а також перелому виростків стегнової кістки без зміщення – відновлення Бєсєдіна займе півроку.

Опинившись у більшості після вилучення Даніельссона, Україна забила переможний м'яч у ворота шведів на 121-й хвилині і тепер у 1/4 фіналу Євро, 3 липня, зіграє з Англією в Римі.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Пʼятниця, 2 липня
19:00
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Субота, 3 липня
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