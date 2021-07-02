Бєсєдіну – орден "За мужність"! Зеленському подано петицію

На думку уболівальників, нападник збірної України Бєсєдін заслуговує на нагороду за жертовність, яку він проявив у переможному матчі Євро-2020 проти Швеції

Уболівальники просять орден для Бєсєдіна / Фото: Reuters

На сайті президента України зареєстрована електронна петиція з пропозицією нагородити форварда збірної Артема Бєсєдіна орденом "За мужність".

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"Пропоную президенту України нагородити футболіста збірної України з футболу Бєсєдіна державною нагородою орденом "За мужність" за виявлені в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу жертовність і мужність, що стало однією з вагомих причин успіху нашої збірної", – сказано в петиції.

Станом на 12:10 2 липня, петицію підписали вісім людей. Для розгляду її президентом України необхідні 25 тисяч підписів.

Артем Бесєдін отримує допомогу в матчі зі Швецією / Фото: Reuters

Артем Бєсєдін залишає поле в супроводі лікарів / Фото: Reuters

Артем Бєсєдін, моторошна травма на Євро-2020 / Фото: Reuters

Нагадаємо, в матчі зі шведами через грубий фол Маркуса Даніельссона Артем зазнав ушкодження задньої хрестоподібної та інших зв'язок, а також перелому виростків стегнової кістки без зміщення – відновлення Бєсєдіна займе півроку.

Опинившись у більшості після вилучення Даніельссона, Україна забила переможний м'яч у ворота шведів на 121-й хвилині і тепер у 1/4 фіналу Євро, 3 липня, зіграє з Англією в Римі.