Бєсєдіну 20 тисяч на день ніхто не заплатить: Суркіс – про компенсацію за травму в грі Україна – Швеція

У додатковий час поєдинку плей-оф між збірними України та Швеції наш нападник Артем Бєсєдін змушений був покинути поле після грубого удару ногою Маркуса Даніельсона. У соцмережах відразу взялися обговорювати, скільки ж чиновники заплатять клубу за виліт 25-річного хлопця з ладу на пів року.
Читайте перші слова Бєсєдіна після травми: "Пробачив шведа. Це не більярд".
Говорили про суму в 20 тисяч євро на день, але президент Динамо Ігор Суркіс в коментарі виданню "Фокус" це спростував:
"Є регламентні норми. Наскільки мені відомо, УЄФА бере на себе зарплату футболіста до моменту його повернення на поле. А плітки, що платять 20 тисяч на день, не відповідають дійсності.
Якщо через 28 днів футболіст не відновився після пошкодження, УЄФА виплачує його зарплату. Але тільки в разі, якщо є медичні документи, що підтверджують травму гравця. У когось ця зарплата може бути величезною: ви ж розумієте, скільки заробляють футболісти в західних клубах. Ці суми не зрівняються з нашими.
Повірте, я б краще сам заплатив будь-які гроші, тільки щоб Бєсєдін був здоровий і допомагав нашій команді. Деякі люди підносять цю ситуацію таким чином, ніби Динамо на цьому щось заробить. Ми сумуємо: нам важливіше футболіст, ніж будь-які гроші".
Напередодні швед вибачився перед Бєсєдіним за жахливу травму.
Щоправда, власник Динамо, звичайно ж, не повідомив, яка зарплата у нападника в клубі.
Дивіться огляд матчу між українцями і шведами: