Бєсєдіну 20 тисяч на день ніхто не заплатить: Суркіс – про компенсацію за травму в грі Україна – Швеція

Форварду київського Динамо, який під час матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи отримав серйозну травму, зарплату платитиме УЄФА

Артем Бєсєдін, моторошна травма на Євро-2020 / Фото: Reuters

У додатковий час поєдинку плей-оф між збірними України та Швеції наш нападник Артем Бєсєдін змушений був покинути поле після грубого удару ногою Маркуса Даніельсона. У соцмережах відразу взялися обговорювати, скільки ж чиновники заплатять клубу за виліт 25-річного хлопця з ладу на пів року.

Читайте перші слова Бєсєдіна після травми: "Пробачив шведа. Це не більярд".

Говорили про суму в 20 тисяч євро на день, але президент Динамо Ігор Суркіс в коментарі виданню "Фокус" це спростував:

"Є регламентні норми. Наскільки мені відомо, УЄФА бере на себе зарплату футболіста до моменту його повернення на поле. А плітки, що платять 20 тисяч на день, не відповідають дійсності. Якщо через 28 днів футболіст не відновився після пошкодження, УЄФА виплачує його зарплату. Але тільки в разі, якщо є медичні документи, що підтверджують травму гравця. У когось ця зарплата може бути величезною: ви ж розумієте, скільки заробляють футболісти в західних клубах. Ці суми не зрівняються з нашими. Повірте, я б краще сам заплатив будь-які гроші, тільки щоб Бєсєдін був здоровий і допомагав нашій команді. Деякі люди підносять цю ситуацію таким чином, ніби Динамо на цьому щось заробить. Ми сумуємо: нам важливіше футболіст, ніж будь-які гроші".

Напередодні швед вибачився перед Бєсєдіним за жахливу травму.

Щоправда, власник Динамо, звичайно ж, не повідомив, яка зарплата у нападника в клубі.

Дивіться огляд матчу між українцями і шведами: