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Бєсєдіну 20 тисяч на день ніхто не заплатить: Суркіс – про компенсацію за травму в грі Україна – Швеція

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
2 липня, 16:35
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Форварду київського Динамо, який під час матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи отримав серйозну травму, зарплату платитиме УЄФА
Артем Бєсєдін, моторошна травма на Євро-2020
Артем Бєсєдін, моторошна травма на Євро-2020 / Фото: Reuters

У додатковий час поєдинку плей-оф між збірними України та Швеції наш нападник Артем Бєсєдін змушений був покинути поле після грубого удару ногою Маркуса Даніельсона. У соцмережах відразу взялися обговорювати, скільки ж чиновники заплатять клубу за виліт 25-річного хлопця з ладу на пів року.

Читайте перші слова Бєсєдіна після травми: "Пробачив шведа. Це не більярд".

Говорили про суму в 20 тисяч євро на день, але президент Динамо Ігор Суркіс в коментарі виданню "Фокус" це спростував:

"Є регламентні норми. Наскільки мені відомо, УЄФА бере на себе зарплату футболіста до моменту його повернення на поле. А плітки, що платять 20 тисяч на день, не відповідають дійсності.

Якщо через 28 днів футболіст не відновився після пошкодження, УЄФА виплачує його зарплату. Але тільки в разі, якщо є медичні документи, що підтверджують травму гравця. У когось ця зарплата може бути величезною: ви ж розумієте, скільки заробляють футболісти в західних клубах. Ці суми не зрівняються з нашими.

Повірте, я б краще сам заплатив будь-які гроші, тільки щоб Бєсєдін був здоровий і допомагав нашій команді. Деякі люди підносять цю ситуацію таким чином, ніби Динамо на цьому щось заробить. Ми сумуємо: нам важливіше футболіст, ніж будь-які гроші".

Напередодні швед вибачився перед Бєсєдіним за жахливу травму.

Щоправда, власник Динамо, звичайно ж, не повідомив, яка зарплата у нападника в клубі.

Дивіться огляд матчу між українцями і шведами:

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F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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