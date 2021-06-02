Бесєдіна нокаутували на тренуванні збірної України. Що з ними робить Шева?

Збірна України продовжує підготовку до Євро-2020. Напередодні головний тренер команди Андрій Шевченко оголосив остаточну заявку на чемпіонат Європи. Проте, пристрасті на тренуваннях все одно не вщухають.
Читайте також: Україна назвала остаточний склад на Євро-2020. А можуть бути зміни?
Так, на одному з тренувань Андрій Шевченко ввів незвичайне заняття – один гравець повинен був пройти певну зону на полі, а інші в цей час бомбардували його величезними кулями.
Найбільше не пощастило динамівцю Артему Бесєдіну, який в результаті попадання кулею відправився в нокаут. Хоча йому не звикати, кілька років тому в Мережі з'явилося відео, як Бесєдіна побили гопники під час п'янки.
Євро-2020 стартує 11 червня. Україна на груповому етапі проведе матчі проти Нідерландів (13 червня), Північної Македонії (17 червня) і Австрії (21 червня).