Бесєдіна нокаутували на тренуванні збірної України. Що з ними робить Шева?

Тренерський штаб національної команди провів незвичайне заняття серед гравців збірної – гравці по черзі намагалися пройти ділянку поля, поки їх обстрілювали величезними кулями

Артему Бесєдіну дісталося на тренуванні збірної України / Фото: УАФ

Збірна України продовжує підготовку до Євро-2020. Напередодні головний тренер команди Андрій Шевченко оголосив остаточну заявку на чемпіонат Європи. Проте, пристрасті на тренуваннях все одно не вщухають.

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Так, на одному з тренувань Андрій Шевченко ввів незвичайне заняття – один гравець повинен був пройти певну зону на полі, а інші в цей час бомбардували його величезними кулями.

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Найбільше не пощастило динамівцю Артему Бесєдіну, який в результаті попадання кулею відправився в нокаут. Хоча йому не звикати, кілька років тому в Мережі з'явилося відео, як Бесєдіна побили гопники під час п'янки.

Євро-2020 стартує 11 червня. Україна на груповому етапі проведе матчі проти Нідерландів (13 червня), Північної Македонії (17 червня) і Австрії (21 червня).