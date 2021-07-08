Бесєдін на морі радісно привітав з днем родини. Травма футболіста не дуже турбує

Форвард київського Динамо і збірної України проходить консервативне лікування і відпочиває з дружиною та дітьми на курорті

Бесєдін, його дружина і дитина / Фото: Instagram

Після чемпіонату Європи багато наших футболістів роз'їхалися у відпустки в теплі краї. Днями ми писали, що Бесєдін після Євро-2020 відпочиває в Туреччині. Сьогодні травмований нападник "синьо-жовтих" з'явився в соцмережах і привітав зі святом.

На своїй сторінці в Instagram Артем із посмішкою опублікував фотографію з дружиною Радмілою Карафетовою й дітьми, підписавши її англійською: "Family day".

Нагадаємо, влітку 2019 року Радміла народила Бесєдіну сина Домініка. Також жінка має двох дітей від попередніх стосунків – дочку Божену й сина Даміра.

25-річний уродженець Харкова вже вісім років перебуває в системі Динамо. Травма, отримана Бесєдіним в матчі зі Швецією на ЧЄ, вивела його з ладу приблизно на пів року. У 2020 році він не грав через звинувачення в застосуванні допінгу.

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Дивіться, як обговорювали момент із призначенням пенальті у матчі Англія – Данія:

Нагадаємо, що говорив Суркіс про компенсацію за травму Бесєдіна в грі Україна – Швеція: 20 тисяч на день ніхто не заплатить.