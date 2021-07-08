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Англія --
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Зоря --
Пролетер --
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Шахтар --
Шальке --
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Бесєдін на морі радісно привітав з днем родини. Травма футболіста не дуже турбує

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
8 липня, 14:30
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Форвард київського Динамо і збірної України проходить консервативне лікування і відпочиває з дружиною та дітьми на курорті
Бесєдін, його дружина і дитина
Бесєдін, його дружина і дитина / Фото: Instagram

Після чемпіонату Європи багато наших футболістів роз'їхалися у відпустки в теплі краї. Днями ми писали, що Бесєдін після Євро-2020 відпочиває в Туреччині. Сьогодні травмований нападник "синьо-жовтих" з'явився в соцмережах і привітав зі святом.

На своїй сторінці в Instagram Артем із посмішкою опублікував фотографію з дружиною Радмілою Карафетовою й дітьми, підписавши її англійською: "Family day".

Нагадаємо, влітку 2019 року Радміла народила Бесєдіну сина Домініка. Також жінка має двох дітей від попередніх стосунків – дочку Божену й сина Даміра.

25-річний уродженець Харкова вже вісім років перебуває в системі Динамо. Травма, отримана Бесєдіним в матчі зі Швецією на ЧЄ, вивела його з ладу приблизно на пів року. У 2020 році він не грав через звинувачення в застосуванні допінгу.

Читайте також: Рідше Шевченка заміни на Євро-2020 робив тільки Саутгейт. Три збірні використали їх повністю.

Дивіться, як обговорювали момент із призначенням пенальті у матчі Англія – Данія:

Нагадаємо, що говорив Суркіс про компенсацію за травму Бесєдіна в грі Україна – Швеція: 20 тисяч на день ніхто не заплатить.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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