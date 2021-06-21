Бельгія обіграла фінів і збільшила шанси України на плей-оф Євро-2020

Програвши Бельгії 0:2, фіни посіли третє місце в своєму квартеті В. Однак їхня різниця м'ячів гірша, ніж у нас. Українці стали ближчими до 1/8 фіналу Євро-2020

Бельгія святкує перемогу над Фінляндією / Фото: Reuters

У матчі третього туру Євро-2020 в групі В збірна Бельгії обіграла Фінляндію 2:0, здобувши дев'ять очок з дев'яти можливих.

Бельгійці дотиснули фінів в кінці зустрічі в Санкт-Петербурзі. На 74-й хвилині в сітку воріт Фінляндії влетів автогол від воротаря Градецькі, а на 81-й їх вразив Лукаку.

БЕЛЬГІЯ – ФІНЛЯНДІЯ – 2:0. ВІДЕО ГОЛІВ

Цей результат виявився на користь збірній України в контексті боротьби за вихід до 1/8 фіналу з третього місця. Росіяни вилетіли з Євро, програвши в паралельній зустрічі Данії 1:4, а фіни посіли в цій групі третю сходинку з різницею м'ячів "мінус 2".

Отже, в таблиці третіх місць одним конкурентом для України вже менше. Команда Шевченка, у якої різниця м'ячів "мінус 1", випереджає за цим показником фінів.

Наші шанси на плей-оф зростають.

ТАБЛИЦЯ ТРЕТІХ МІСЦЬ