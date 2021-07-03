Бельгія – Італія: відео голів та огляд чвертьфіналу Євро

Підопічні Роберто Манчіні тричі забили ще в першому таймі, але один гол не зарахували. "Дияволам" вдалося відіграти один м'яч з пенальті перед перервою

/ Фото: Reuters

Другий поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату Європи прийняв німецький Мюнхен. На нашому сайті стартував онлайн Бельгія – Італія. Дуель приблизно рівних і сильних суперників виправдала очікування вболівальників.

Повний відеоогляд матчу – до вашої уваги:

"Скуадра адзурра" активніше почала матч. Уже в дебюті м'яч влетів у сітку воріт Тібо Куртуа, але судді його не зарахували через положення "поза грою" у Леонардо Бонуччі. Але на 31-хвилині італійці свого досягли: Ніколо Барелла продерся крізь оборону номінальних господарів і відкрив рахунок.

На 44-й хвилині шикарний м'яч в своєму стилі обвідним ударом забив Лоренцо Інсіньє – 2:0.

Однак піти на перерву з різницею в два м'ячі збірної Італії не вдалося. Уже в доданий час 19-річний Жеремі Докю прорвався в штрафний, а Джованні ді Лоренцо його грубувато штовхнув – словенський рефері Славко Вінчич призначив пенальті! Досвідчений Ромелу Лукаку пробив по центру, а Джанлуїджі Доннарумма полетів в кут – 2:1. Апеннінці пропустили вперше на Євро-2020.

Дивіться найкращі моменти стартових 45 хвилин:

Другий тайм суперники почали без замін. Зате пізніше по ходу гри п'ять разів до них вдавався Манчіні, тричі – іспанський наставник бельгійців Роберто Мартінес. Обоюдогостра інтенсивна гра голів більше не принесла. Збірна Італії виходить до півфіналу на "побачення" з Іспанією. Матч запланований в Лондоні на 6 липня.

Ми вже ведемо Україна – Англія: онлайн матчу 1/4 фіналу Євро-2020.