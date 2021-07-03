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Бельгія – Італія: відео голів та огляд чвертьфіналу Євро

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
3 липня, 00:10
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Підопічні Роберто Манчіні тричі забили ще в першому таймі, але один гол не зарахували. "Дияволам" вдалося відіграти один м'яч з пенальті перед перервою
/ Фото: Reuters

Другий поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату Європи прийняв німецький Мюнхен. На нашому сайті стартував онлайн Бельгія – Італія. Дуель приблизно рівних і сильних суперників виправдала очікування вболівальників.

Повний відеоогляд матчу – до вашої уваги:

"Скуадра адзурра" активніше почала матч. Уже в дебюті м'яч влетів у сітку воріт Тібо Куртуа, але судді його не зарахували через положення "поза грою" у Леонардо Бонуччі. Але на 31-хвилині італійці свого досягли: Ніколо Барелла продерся крізь оборону номінальних господарів і відкрив рахунок.

На 44-й хвилині шикарний м'яч в своєму стилі обвідним ударом забив Лоренцо Інсіньє – 2:0.

Однак піти на перерву з різницею в два м'ячі збірної Італії не вдалося. Уже в доданий час 19-річний Жеремі Докю прорвався в штрафний, а Джованні ді Лоренцо його грубувато штовхнув – словенський рефері Славко Вінчич призначив пенальті! Досвідчений Ромелу Лукаку пробив по центру, а Джанлуїджі Доннарумма полетів в кут – 2:1. Апеннінці пропустили вперше на Євро-2020.

Дивіться найкращі моменти стартових 45 хвилин:

Другий тайм суперники почали без замін. Зате пізніше по ходу гри п'ять разів до них вдавався Манчіні, тричі – іспанський наставник бельгійців Роберто Мартінес. Обоюдогостра інтенсивна гра голів більше не принесла. Збірна Італії виходить до півфіналу на "побачення" з Іспанією. Матч запланований в Лондоні на 6 липня.

Ми вже ведемо Україна – Англія: онлайн матчу 1/4 фіналу Євро-2020.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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