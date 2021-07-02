Бельгія – Італія: де і о котрій дивитися битву Євро-2020

Одна з команд встановить рекорд – 15 матчів без поразок у відборі і фінальній частині чемпіонату Європи. Дивіться поєдинок на ТБ або в інтернеті

У п'ятницю, 2 липня, в Мюнхені пройде чвертьфінальний матч чемпіонату Європи. Зустрічаються Бельгія та Італія. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Бельгія – Італія

Телеканал "Україна", live

Телеканал "Футбол 1", live

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Хто фаворит?

Збірна Італії виграла 14 з 22 матчів з бельгійцями, включаючи зустрічі групового етапу Євро-2000 і Євро-2016. Бельгія взяла верх над Італією в 1/4 фіналу ЧЄ-1972, де потім виграла бронзові медалі.

Букмекери вважають, що шанси пройти в півфінал вище у італійців. Котирування на прохід Італії – 1.69, на прохід Бельгії – 2.25. Тобто, ймовірність Італії залишитися на Євро-2020 – 57%, Бельгії – 43%.

Хто наступний суперник

Переможець матчу Бельгія – Італія в 1/2 фіналу Євро-2020, 6 липня на "Уемблі", зіграє з кращою командою в протистоянні Швейцарія – Іспанія.

Як Бельгія вийшла в 1/4 фіналу

Як Італія вийшла в 1/4 фіналу