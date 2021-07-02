2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
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Євро-2020

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Бельгія – Італія: де і о котрій дивитися битву Євро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
2 липня, 13:42
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Одна з команд встановить рекорд – 15 матчів без поразок у відборі і фінальній частині чемпіонату Європи. Дивіться поєдинок на ТБ або в інтернеті

У п'ятницю, 2 липня, в Мюнхені пройде чвертьфінальний матч чемпіонату Європи. Зустрічаються Бельгія та Італія. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Бельгія – Італія

Телеканал "Україна", live
Телеканал "Футбол 1", live
Текстова трансляція
Відеотрансляція в підписці на Oll.tv

Хто фаворит?

Збірна Італії виграла 14 з 22 матчів з бельгійцями, включаючи зустрічі групового етапу Євро-2000 і Євро-2016. Бельгія взяла верх над Італією в 1/4 фіналу ЧЄ-1972, де потім виграла бронзові медалі.

Букмекери вважають, що шанси пройти в півфінал вище у італійців. Котирування на прохід Італії – 1.69, на прохід Бельгії – 2.25. Тобто, ймовірність Італії залишитися на Євро-2020 – 57%, Бельгії – 43%.

Хто наступний суперник

Переможець матчу Бельгія – Італія в 1/2 фіналу Євро-2020, 6 липня на "Уемблі", зіграє з кращою командою в протистоянні Швейцарія – Іспанія.

Як Бельгія вийшла в 1/4 фіналу

Як Італія вийшла в 1/4 фіналу

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
22:00
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