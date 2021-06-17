Банда піжонів! Агент розбомбив збірну України після перемоги

В'ячеслав Заховайло назвав піжонами футболістів української команди, яка обіграла Північну Македонію з рахунком 2:1. Особливо дісталося Зінченку і Маліновському

Збірна України наразилася на критику Заховайла / Фото: Reuters

Україна в переможному матчі з Північною Македонією 2:1 була "бандою піжонів", лідери якої на полі "блатували". Таку думку висловив футбольний агент В'ячеслав Заховайло, відомий за роботою з Русланом Ротанем, Сергієм Рибалкою ті іншими відомими гравцями.

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"Україна – Північна Македонія – 2:1. Гра мені не сподобалася. Замість того, щоб добити суперника, на другий тайм вийшла банда піжонів на чолі з Маліновським-Зінченком. Алло, хлопці... Чому в Сіті і Аталанті ви блатувати собі не дозволяєте? Другий тайм відходили пішки... Сором і ганьба. Результат здобули, молодці, але так далі не можна", – написав у себе в Facebook В'ячеслав Заховайло

Нагадаємо, що від Заховайла дісталося збірній України і після першого матчу Євро-2020 з Нідерландами. Тоді, на думку агента, Україна втратила нічию, тому що Шевченко проспав момент із замінами.

В'ячеслав Заховайло / Фото: Facebook

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Відзначимо, що доля виходу збірної України до 1/8 Євро вирішуватиметься в матчі з Австрією, який відбудеться 21 червня у Бухаресті.

Огляд матчу Україна – Північна Македонія – 2:1