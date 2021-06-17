17 червня 16:00 Відео
Україна 2
Північна Македонія 1
17 червня 45’
Данія 0
Бельгія 0
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Банда піжонів! Агент розбомбив збірну України після перемоги

Олег Люлька Олег Люлька
17 червня, 19:15
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В'ячеслав Заховайло назвав піжонами футболістів української команди, яка обіграла Північну Македонію з рахунком 2:1. Особливо дісталося Зінченку і Маліновському
Збірна України наразилася на критику Заховайла
Збірна України наразилася на критику Заховайла / Фото: Reuters

Україна в переможному матчі з Північною Македонією 2:1 була "бандою піжонів", лідери якої на полі "блатували". Таку думку висловив футбольний агент В'ячеслав Заховайло, відомий за роботою з Русланом Ротанем, Сергієм Рибалкою ті іншими відомими гравцями.

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"Україна – Північна Македонія – 2:1. Гра мені не сподобалася. Замість того, щоб добити суперника, на другий тайм вийшла банда піжонів на чолі з Маліновським-Зінченком. Алло, хлопці... Чому в Сіті і Аталанті ви блатувати собі не дозволяєте? Другий тайм відходили пішки... Сором і ганьба. Результат здобули, молодці, але так далі не можна", – написав у себе в Facebook В'ячеслав Заховайло

Нагадаємо, що від Заховайла дісталося збірній України і після першого матчу Євро-2020 з Нідерландами. Тоді, на думку агента, Україна втратила нічию, тому що Шевченко проспав момент із замінами.

В'ячеслав Заховайло
В'ячеслав Заховайло / Фото: Facebook

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Відзначимо, що доля виходу збірної України до 1/8 Євро вирішуватиметься в матчі з Австрією, який відбудеться 21 червня у Бухаресті.

Огляд матчу Україна – Північна Македонія – 2:1

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
2
4:4
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:1
Відео Про матч
0:0 (45’)
Дивись на: Трансляція
22:00
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Пʼятниця, 18 червня
16:00
Дивись на:
19:00
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22:00
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