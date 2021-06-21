Австрійці знайшли проломи в плані Шевченко і будуть перемагати

Капітан і головний тренер суперників "синьо-жовтих" віддають належне нашій команді, але вважають, що знайшли слабкості і можуть взяти верх

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Сьогодні підопічні Андрія Шевченка проведуть останній матч групового етапу. На нашому сайті вже стартував онлайн Україна – Австрія. Нашій збірній достатньо не програти, щоб вийти в плей-офф. Однак суперник налаштований виграти, щоб гарантовано пробитися в 1/8 фіналу.

Напередодні Шевченко назвав спосіб, як здолати Австрію на Євро-2020. У відповідь німецький наставник австрійської команди Франко Фода повідомив, що знайшов слабкі місця в обороні українців і має намір взяти гору. Його слова наводить сайт УАФ:

"Ми хочемо виграти цей поєдинок. Ми прагнемо до перемоги в кожній зустрічі. Ми добре знайомі з командою України, в якій зібрані гравці з високою індивідуальною майстерністю. Але, як і в кожній команді, в українців є слабкості. Ми їх знайшли і будемо використовувати. Потрібно знаходити вільні місця на полі, щоб краще просувати до воріт суперника. В останньому матчі нам не вистачало останньої передачі. Це повинно стати ключем до поліпшення нашої атакуючої міці".

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Захисник-капітан Давід Алаба, який перейшов з Баварії в Реал, також вірить в успіх:

"У нас достатньо якісних гравців, які виступають на високому рівні. Потрібно зіграти з упевненістю і бути сміливими – лише так можемо перемогти. Збірна України – відмінна команда з сильними виконавцями. Можу виділити Зінченка, Ярмоленка, іменитого тренера. Але ми повинні покладатися на себе і самі вирішити результат протистояння".

Відомо що Австрія втрачає ключового гравця перед матчем з Україною.

Дивіться, як австрійці зіграли з Нідерландами в попередньому турі: