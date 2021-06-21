21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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Австрійці знайшли проломи в плані Шевченко і будуть перемагати

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
21 червня, 08:40
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Капітан і головний тренер суперників "синьо-жовтих" віддають належне нашій команді, але вважають, що знайшли слабкості і можуть взяти верх
/ Фото: Reuters

Сьогодні підопічні Андрія Шевченка проведуть останній матч групового етапу. На нашому сайті вже стартував онлайн Україна – Австрія. Нашій збірній достатньо не програти, щоб вийти в плей-офф. Однак суперник налаштований виграти, щоб гарантовано пробитися в 1/8 фіналу.

Напередодні Шевченко назвав спосіб, як здолати Австрію на Євро-2020. У відповідь німецький наставник австрійської команди Франко Фода повідомив, що знайшов слабкі місця в обороні українців і має намір взяти гору. Його слова наводить сайт УАФ:

"Ми хочемо виграти цей поєдинок. Ми прагнемо до перемоги в кожній зустрічі. Ми добре знайомі з командою України, в якій зібрані гравці з високою індивідуальною майстерністю. Але, як і в кожній команді, в українців є слабкості. Ми їх знайшли і будемо використовувати.

Потрібно знаходити вільні місця на полі, щоб краще просувати до воріт суперника. В останньому матчі нам не вистачало останньої передачі. Це повинно стати ключем до поліпшення нашої атакуючої міці".

Голосуйте в опитуванні диванних експертів: як грати Україні проти Австрії?

Захисник-капітан Давід Алаба, який перейшов з Баварії в Реал, також вірить в успіх:

"У нас достатньо якісних гравців, які виступають на високому рівні. Потрібно зіграти з упевненістю і бути сміливими – лише так можемо перемогти. Збірна України – відмінна команда з сильними виконавцями. Можу виділити Зінченка, Ярмоленка, іменитого тренера. Але ми повинні покладатися на себе і самі вирішити результат протистояння".

Відомо що Австрія втрачає ключового гравця перед матчем з Україною.

Дивіться, як австрійці зіграли з Нідерландами в попередньому турі:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Понеділок, 21 червня
19:00
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