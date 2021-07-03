3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
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"Англію багато лають": ексгравець збірної України дав прогноз на чвертьфінал

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
3 липня, 16:44
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Учасник чемпіонату світу-2006 Максим Калиниченко вважає, що в матчі чемпіонату Європи між Україною та Англією буде забито багато голів
Максим Калиниченко грав з Шевченком на ЧМ-2006
Максим Калиниченко грав з Шевченком на ЧМ-2006 / Фото: Getty Images

Сьогодні збірна України спробує пробитися у півфінал Євро-2020. У Римі підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з командою Англії. Початок поєдинку о 22:00. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Англія.

Свій прогноз на матч дав колишній півзахисник збірної України, учасник чемпіонату світу-2006, Максим Калиниченко.

"Нинішня збірна Англії грає в дуже прагматичний футбол, за що її багато і лають, в тому числі і я сам. Однак вона з успіхом пройшла вже в 1/4 фіналу, де Україні буде важко щось протиставити команді Саутгейта. Мені здається, прагматизм – це, звичайно, добре. Однак, коли у тебе в запасі сидять такі гравці, як Гріліш або Решфорд, і ти виграєш тільки за рахунок замін, варто задуматися над тим, як урізноманітнити свій підхід до матчів.

Але переможців все одно не судять. За Україну же хочеться тільки порадіти. Вона вже створила історичну подію, пройшовши так високо на Євро. Тут я особисто все одно буду хоч на щось сподіватися. Але гадати, хто точно переможе в цій грі, я не хочу. Вважаю, що забитих м'ячів у цій зустрічі буде достатньо" , – наводить слова Калиниченко Vseprosport.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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