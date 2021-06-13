Англія грюкнула Хорватію на Вемблі

Перемогу фаворитам турніру англійцям з рахунком 1:0 у стартовому поєдинку чемпіонату Європи з хорватами приніс гол одноклубника Зінченка, Стерлінга, у другому таймі

Стерлінг забиває збірній Хорватії / Фото: Reuters

Збірна Англії підтвердила статус фаворита Євро-2020, в своєму стартовому матчі на турнірі в Лондоні на "Вемблі" обігравши віцечемпіонів світу-2018 хорватів з рахунком 1:0.

Перший тайм завершився внічию – 0:0. А ось на початку другої половини англійці вразили ворота хорватів. На 57-й хвилині Вокер запустив передачу на Філліпса з глибини правого флангу, після чого Келвін тонко покотив в центр штрафного майданчика на Стерлінга, і одноклубник Олександра Зінченка в дотик переграв Ліваковича!

Відігратися в час, що залишився, Хорватії не вдалося.

Відзначимо, що другий матч групи D між Шотландією та Чехією відбудеться в понеділок, 14 червня, в Глазго. Початок – о 16:00.

Нагадаємо, що в неділю, 13 червня, на Євро-2020 стартує команда Андрія Шевченка. Онлайн-трансляція Нідерланди – Україна доступна на нашому сайті.