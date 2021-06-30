Англія готова до України! Моурінью заявив, що британці вийдуть до фіналу Євро

Португальський тренер Жозе Моурінью впевнений, що при нормальних обставинах команда Гарета Саутгейта повинна проходити найближчих суперників на чемпіонаті Європи-2020

Жозе Моурінью вважає, що збірна Англії готова до всього на Євро / Фото: Reuters

Новий головний тренер Роми Жозе Моурінью, який багато років працював в Прем'єр-лізі, розповів про перспективи збірної Англії на Євро-2020 після перемоги на Німеччиною (2: 0). У чвертьфіналі "Три леви" зустрінуться з Україна, яка в жорсткому двобої пройшла Швецію (2: 1) .

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"При нормальних обставинах Англія вийде в фінал. Не можу уявити їх поразки в матчах з командами, з якими вони зустрілися в наступних раундах. Але потрібно поважати футбол і його непередбачуваність. Франція не вийшла в чвертьфінал, тому що не поважала футбол в останні десять хвилин матчу зі Швейцарією ", – цитує Особливої Talksport

Збірна Німеччини проти Англії / Фото: Reuters

"Я завжди кажу: я не хочу, щоб я і моя команда виявлялися в пеклі в погані моменти, але і в хороші моменти я не хочу опинитися на небесах. Тому я б порадив Англії заспокоїтися і зосередитися на наступній грі. Але, на мій погляд , Англія готова до всього. Я буду дуже розчарований, якщо ми не вийдемо у фінал, тому що ми повинні "

"Тоттенгем" – "Челсі" / Фото: Reuters

В 1/4 фіналу Україна зіграє 3 липня в Римі зі збірною Англії, яка відправила додому Німеччину – 2: 0 .

Однак боротися з британцями команді Шевченко доведеться без травмованого Артема Бесєдіна. Нападаючий київського Динамо вже пройшов обстеження в Україні – лікування і відновлення Бесєдіна займе півроку.

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