2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
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Євро-2020

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Англія готова до України! Моурінью заявив, що британці вийдуть до фіналу Євро

Олена Павлова Олена Павлова
30 червня, 21:28
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Португальський тренер Жозе Моурінью впевнений, що при нормальних обставинах команда Гарета Саутгейта повинна проходити найближчих суперників на чемпіонаті Європи-2020
Жозе Моурінью вважає, що збірна Англії готова до всього на Євро
Жозе Моурінью вважає, що збірна Англії готова до всього на Євро / Фото: Reuters

Новий головний тренер Роми Жозе Моурінью, який багато років працював в Прем'єр-лізі, розповів про перспективи збірної Англії на Євро-2020 після перемоги на Німеччиною (2: 0). У чвертьфіналі "Три леви" зустрінуться з Україна, яка в жорсткому двобої пройшла Швецію (2: 1) .

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"При нормальних обставинах Англія вийде в фінал. Не можу уявити їх поразки в матчах з командами, з якими вони зустрілися в наступних раундах. Але потрібно поважати футбол і його непередбачуваність. Франція не вийшла в чвертьфінал, тому що не поважала футбол в останні десять хвилин матчу зі Швейцарією ", – цитує Особливої Talksport

Збірна Німеччини проти Англії
Збірна Німеччини проти Англії / Фото: Reuters

"Я завжди кажу: я не хочу, щоб я і моя команда виявлялися в пеклі в погані моменти, але і в хороші моменти я не хочу опинитися на небесах. Тому я б порадив Англії заспокоїтися і зосередитися на наступній грі. Але, на мій погляд , Англія готова до всього. Я буду дуже розчарований, якщо ми не вийдемо у фінал, тому що ми повинні "

"Тоттенгем" – "Челсі"
"Тоттенгем" – "Челсі" / Фото: Reuters

В 1/4 фіналу Україна зіграє 3 липня в Римі зі збірною Англії, яка відправила додому Німеччину – 2: 0 .

Однак боротися з британцями команді Шевченко доведеться без травмованого Артема Бесєдіна. Нападаючий київського Динамо вже пройшов обстеження в Україні – лікування і відновлення Бесєдіна займе півроку.

Ми також розповідали, як за Україну хворіли польські коментатори .

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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