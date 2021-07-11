Англійці вже вирішили, як витратять премії за перемогу над Італією: названа сума

Футболісти англійської збірної домовилися, що собі не залишать ні копійки, а всі гроші віддадуть на благодійні потреби. Але для початку – потрібно ще обіграти Італію

Збірна Англії з футболу / Фото: Reuters

Стала відома сума, яку Англійська асоціація футболу виплатить своїй збірній в разі перемоги над Італією в фіналі Євро-2020, а також те, яким чином гравці мають намір витратити премії. Онлайн Італія – Англія доступний на нашому сайті.

Італія – Англія: де і коли дивитися фінал Євро-2020

Як повідомляє у себе в Twitter talkSPORT, англійська команда отримає 11 млн євро, якщо в недільному фіналі на "Вемблі" обіграє італійців.

Збірна Англії з футболу / Фото: Reuters

При цьому гравці збірної Англії погодилися розділити свої премії за Євро-2020 між благодійними організаціями.

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Нагадаємо, Англія ще жодного разу не вигравала Євро. Як прогнозує коментатор каналів "Футбол 1/2/3" Кирило Круторогов, не виграють англійці і цього разу.