А дружина знає? Відома блондинка з Росії вболіває персонально за Зінченка на Євро

Фігуристка Анастасія Скопцова зізналася, що підтримує півзахисника збірної України на чемпіонаті Європи-2020 і стежить за ним у складі Манчестер Сіті

Фігуристка Анастасія Скопцова / Фото: Instagram

Кількість персональних фанатів півзахисника збірної України Олександра Зінченка на Євро-2020 зростає з кожним вдень. Так, російська фігуристка Анастасія Скопцова, що виступає у танцях на льоду в парі з Кирилом Альошиним зізналася, що підтримує одного з лідерів "синьо-жовтих".

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"У мене вперше за весь час якісь завищені очікування від збірної Росії на великому турнірі. Саме тому я ставлю на те, що Росія дійде до півфіналу! І окремо буду вболівати за українця Олександра Зінченка. Він мені дуже подобається в "Манчестер Сіті". Вболівала за "городян" в недавньому фіналі Ліги чемпіонів. Подобається цей клуб і його тренер – я без розуму від Пепа Гвардіоли. Тому буду підтримувати Зінченка", – дає слова Скопцова Sport24

Зінченко vs Канте, Манчестер Сіті vs Челсі / Фото: Getty Images

Бельгія – Росія онлайн пройде на нашому сайті з відео голів та описом ключових моментів зустрічі. Початок поєдинку о Санкт-Петербурзі – о 22:00.

Збірна України з Зінченко проведе свій перший матч на Євро-2020 в неділю, 13 червня проти Нідерландів. В п'ятницю Україна прилетіла в Амстердам за два дні до поєдинку.