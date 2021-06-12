12 червня 16:00 Про матч
Уельс 1
Швейцарія 1
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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А дружина знає? Відома блондинка з Росії вболіває персонально за Зінченка на Євро

Олена Павлова Олена Павлова
12 червня, 17:33
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Фігуристка Анастасія Скопцова зізналася, що підтримує півзахисника збірної України на чемпіонаті Європи-2020 і стежить за ним у складі Манчестер Сіті
Фігуристка Анастасія Скопцова
Фігуристка Анастасія Скопцова / Фото: Instagram

Кількість персональних фанатів півзахисника збірної України Олександра Зінченка на Євро-2020 зростає з кожним вдень. Так, російська фігуристка Анастасія Скопцова, що виступає у танцях на льоду в парі з Кирилом Альошиним зізналася, що підтримує одного з лідерів "синьо-жовтих".

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"У мене вперше за весь час якісь завищені очікування від збірної Росії на великому турнірі. Саме тому я ставлю на те, що Росія дійде до півфіналу! І окремо буду вболівати за українця Олександра Зінченка. Він мені дуже подобається в "Манчестер Сіті". Вболівала за "городян" в недавньому фіналі Ліги чемпіонів. Подобається цей клуб і його тренер – я без розуму від Пепа Гвардіоли. Тому буду підтримувати Зінченка", – дає слова Скопцова Sport24

Зінченко vs Канте, Манчестер Сіті vs Челсі
Зінченко vs Канте, Манчестер Сіті vs Челсі / Фото: Getty Images

Бельгія – Росія онлайн пройде на нашому сайті з відео голів та описом ключових моментів зустрічі. Початок поєдинку о Санкт-Петербурзі – о 22:00.

Збірна України з Зінченко проведе свій перший матч на Євро-2020 в неділю, 13 червня проти Нідерландів. В п'ятницю Україна прилетіла в Амстердам за два дні до поєдинку.

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