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А хто визнав Крим російським? Коментатор з РФ присоромив Росію за бучу з формою збірної України

Олег Люлька Олег Люлька
7 червня, 14:22
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Уткін нагадав росіянам, що жодна країна-учасниця Євро-2020 не визнала анексований Крим російським. Приниженням же для Василя стала форма збірної РФ
Василь Уткін
Василь Уткін / Фото: Instagram

Відомий російський коментатор Василь Уткін присоромив росіян, які виступили з гнівною критикою нової форми збірної України.

Нагадаємо, на неї нанесена карта України з Кримом і гасла "Слава Україні!" – "Героям слава!".

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"Я ось чого не розумію. З якого раптом дива виникнути міжнародному скандалу через форму збірної України? Подивіться, які країни офіційно визнали Крим російським. Там немає жодної країни-учасниці чемпіонату Європи. Наприклад. Власного погляду на державні кордони ні в УЄФА, ні у ФІФА зроду не було. І це принцип (у ньому якраз частково і полягає так званий "спорт поза політикою"): ці організації дзеркалять точку зору на це ООН. ООН визнає Україну в тих межах, які зараз нанесені на форму збірної цієї країни. Тож я зовсім не бачу тут підстав для міжнародної бучі. Поправте мене, якщо я помиляюся"

Нова форма збірної України
Нова форма збірної України / Фото: Facebook

"Мені особисто байдуже, що нанесено на форму будь-якої збірної, крім російської. На якій, нагадаю, спочатку – на офіційній презентації – прапор Росії на рукаві був зображений в перевернутому вигляді. Вважаю, до презентації цю форму бачили всі офіційні особи і цього не помітили. Або не зрозуміли, що не так. Ось це було принизливо", – написав Василь Уткін у своєму телеграм-каналі

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Нагадаємо, УЄФА офіційно схвалила нову форму збірної України, в якій вона виступить на Євро.

Однак Росію продовжує бомбити. У відповідь депутат Держдуми пригрозив Україні втратою Львова.

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