А хто визнав Крим російським? Коментатор з РФ присоромив Росію за бучу з формою збірної України

Відомий російський коментатор Василь Уткін присоромив росіян, які виступили з гнівною критикою нової форми збірної України.

Нагадаємо, на неї нанесена карта України з Кримом і гасла "Слава Україні!" – "Героям слава!".

Україна – Кіпр: онлайн-трансляція матчу

"Я ось чого не розумію. З якого раптом дива виникнути міжнародному скандалу через форму збірної України? Подивіться, які країни офіційно визнали Крим російським. Там немає жодної країни-учасниці чемпіонату Європи. Наприклад. Власного погляду на державні кордони ні в УЄФА, ні у ФІФА зроду не було. І це принцип (у ньому якраз частково і полягає так званий "спорт поза політикою"): ці організації дзеркалять точку зору на це ООН. ООН визнає Україну в тих межах, які зараз нанесені на форму збірної цієї країни. Тож я зовсім не бачу тут підстав для міжнародної бучі. Поправте мене, якщо я помиляюся"