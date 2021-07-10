61 рік тому збірна СРСР виграла Євро! Хто там був з України

У складі переможців чемпіонату Європи-1960 було два представники київського Динамо і воротар з Дніпропетровської області

Чемпіони Європи 1960 року, Юрій Войнов - третій справа у верхньому ряду

10 липня 1960 року в Парижі завершився перший в історії чемпіонат Європи з футболу. У фіналі збірна СРСР обіграла Югославію з рахунком – 2:1. Переможний гол в додатковий час забив Віктор Понєдєльнік.

До того успіху збірної СРСР причетні і представники українського футболу.

Юрій Войнов

Народився в Московській області. У 1956 році перейшов в київське Динамо. В 1/8 фіналу Євро-1960 забив гол Угорщині. У фінальному матчі взяв участь в комбінації, яка привела до переможного голу Понєдєльніка.

Після завершення кар'єри Войнов жив і працював у Києві. Помер в 2003 році у віці 71 рік.

Юрій Ковальов

Народився в Московській області. Єдиний сезон в київському Динамо провів саме в 1960 році. Був у складі збірної СРСР на чемпіонаті Європи, але на полі так і не з'явився.

Трагічно загинув в 45 років, в 1979 році.

Володимир Маслаченко

Народився в Дніпропетровській області. Грав за Спартак (Кривий Ріг), Металург (Дніпропетровськ). На Євро-1960 поїхав запасним воротарем, представляючи московський Локомотив.

Після завершення кар'єри працював телекоментатором. Помер в 2010 році, йому було 74 роки.

Інфографіка по матчу СРСР – Югославія:

Дивіться огляд фіналу Євро-1960: