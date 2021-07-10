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61 рік тому збірна СРСР виграла Євро! Хто там був з України

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
10 липня, 13:17
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У складі переможців чемпіонату Європи-1960 було два представники київського Динамо і воротар з Дніпропетровської області
Чемпіони Європи 1960 року, Юрій Войнов - третій справа у верхньому ряду
Чемпіони Європи 1960 року, Юрій Войнов - третій справа у верхньому ряду

10 липня 1960 року в Парижі завершився перший в історії чемпіонат Європи з футболу. У фіналі збірна СРСР обіграла Югославію з рахунком – 2:1. Переможний гол в додатковий час забив Віктор Понєдєльнік.

До того успіху збірної СРСР причетні і представники українського футболу.

Юрій Войнов

Народився в Московській області. У 1956 році перейшов в київське Динамо. В 1/8 фіналу Євро-1960 забив гол Угорщині. У фінальному матчі взяв участь в комбінації, яка привела до переможного голу Понєдєльніка.

Після завершення кар'єри Войнов жив і працював у Києві. Помер в 2003 році у віці 71 рік.

Юрій Ковальов

Народився в Московській області. Єдиний сезон в київському Динамо провів саме в 1960 році. Був у складі збірної СРСР на чемпіонаті Європи, але на полі так і не з'явився.

Трагічно загинув в 45 років, в 1979 році.

Володимир Маслаченко

Народився в Дніпропетровській області. Грав за Спартак (Кривий Ріг), Металург (Дніпропетровськ). На Євро-1960 поїхав запасним воротарем, представляючи московський Локомотив.

Після завершення кар'єри працював телекоментатором. Помер в 2010 році, йому було 74 роки.

Інфографіка по матчу СРСР – Югославія:

Дивіться огляд фіналу Євро-1960:

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4
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І
Г
О
1
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3
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9
2
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3
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3
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3
1:3
3
4
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3
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Г
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9
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3
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3
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0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
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3
4:2
7
2
Іспанія
3
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5
3
Словаччина
3
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3
4
Польща
3
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1
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Г
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1
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5
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Німеччина
3
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3
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3
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