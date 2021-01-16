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Зірка "Барселони" – в Україні: агент озвучив справжні цілі

16 січня, 18:20

Олег Люлька Олег Люлька

Яя Туре допоможе не тільки "Олімпіку" і самому собі, але і футболістам "Динамо"

Агент івуарійця Яя Туре Дмитро Селюк розповів, навіщо його знаменитому клієнту знадобилося повертатися в український чемпіонат. А також повідав, що від цього виграє донецький "Олімпік", в якому Туре буде помічником головного тренера Ігоря Климовського.

"Президент "Олімпіка" Гельзін же розумна людина. Він розуміє, що це для нього досвід – мати в штабі людину, яка на топ-рівні. Туре прикрасив би будь-який тренерський штаб. Гадаю, що Яя, може, навіть поєднає роботу в основній команді і в U-21 і допоможе молоді знайти правильний шлях"

"Вважаю, що Беніто і Каргбо (футболісти африканського походження з "Динамо", що виступають на умовах оренди в "Олімпіку") теж у захваті. Яя їм пояснить і допоможе, Климовський буде задоволений таким помічником. Туре не збирається нікого підсиджувати, він буде вчитися до отримання ліцензії PRO", – сказав Дмитро Селюк у коментарі ФутболNews

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Яя Туре

Яя Туре / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Дмитро Селюк

Дмитро Селюк / Фото: Twitter

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Яя Туре – 37 років. Нагадаємо, на початку кар'єри гравця він виступав за донецький "Металург", а потім став зіркою "Барселони", з якою виграв Лігу чемпіонів, і завоював три чемпіонства Англії з "Манчестер Сіті".

Правда, недавно Яя потрапив у скандал. Туре вигнали з команди за виклик 19 повій.

Дивіться, як "Олімпік" грає в УПЛ

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чемпіонат України Дмитро Селюк Яя Туре Олімпік Донецьк
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