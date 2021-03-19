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"Зоря" зібралася заробити мільйони на молодому легіонерові

19 березня, 19:29

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Луганський клуб хоче викупити Аллах'яра у "Фенербахче" й продати в Європу

Цікава історія з'явилася сьогодні в українському футболі. 19-річний іранський форвард "Зорі" Аллах'яр Сайядманеш потрапив в поле зору клубу чемпіонату Італії. При цьому він із жовтня перебуває в оренді в луганській команді, а належить "Фенербахче". Тепер між клубами виникли суперечки щодо талановитого хлопця.

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Раніше Аллах'яр забив "Лестеру" в Лізі Європи.

Новину в своїй передачі на YouTube-каналі розповів телеведучий Олександр Денисов:

"Історія комічна. "Фенербахче" купив Аллах'яра і не встиг його проглянути в грі через локдаун. З'явився варіант з орендою в "Зорі" до кінця 2021 року з опцією викупу за 2,5 мільйона. Тоді на гравця в Туреччині особливо не розраховували .

"Казковість" ситуації в тому, що "Зоря" платить Аллах'яру всього 10 тисяч з усієї його зарплати, а "Фенербахче" – 20 тисяч. І зараз до нього є конкретний інтерес від клубу Серії А, ціна – в діапазоні 5-7 мільйонів євро. Турки стали просити повернути гравця, а "Зоря" не збирається цього робити і думає його викупити. Продати ж форварда можна в 2-3 рази дорожче".

Згадаймо, як іранець забивав у чемпіонаті України:

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При цьому Денисов спростував чутки про те, що Аллах'яра нібито готовий купити за 8 мільйонів "Шахтар": "На сьогоднішній день це не підтверджується". Цікаво, що сайт Transfermarkt оцінює його всього в 600 тисяч євро.

У складі українського клубу Сайядманеш провів 15 матчів, забивши 5 м'ячів. Hаніше "Зоря" розгромила "Львів", а Аллах'яр зробив дубль.

Дивіться, як "Зоря" обіграла "Верес" у Кубку України:

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Італія оренда футбол Зоря Луганськ Фенербахче Олександр Денисов трансфер
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