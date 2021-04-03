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Зоря, попри коронавірус в команді, виграла у Львові

3 квітня, 18:50

Олег Люлька Олег Люлька

Перемогу луганцям над Рухом приніс дубль колишнього футболіста Динамо Громова

У суботньому матчі 20-го туру УПЛ Зоря на виїзді обіграла аутсайдера чемпіонату України Рух – 2:0. Перемогу команді Віктора Скрипника на "Арені Львів" приніс дубль колишнього динамівця Артема Громова, який забив по голу на початку кожного з таймів.

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Відео голів Артема Громова

Артем Громов
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Артем Громов / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Відзначимо, що останні десять хвилин матчу з Рухом, уже ведучи 2:0, Зоря діяла в меншості – за розмови з арбітром другу жовту картку, а з нею і червону, отримав Іванісеня.

Додамо також, що Зоря грала проти Руху в ослабленому складі. Захисники луганців Віталій Вернидуб та Денис Фаворов потрапили до лазарету через коронавірус.

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Завдяки цій перемозі Зоря продовжує боротьбу за потрапляння до ТОП-2 Прем'єр-ліги і путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів. Луганці посідають третє місце, відстаючи від Шахтаря на чотири очки.

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До кінця чемпіонату командам залишається зіграти по сім матчів.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забиті 41
Пропущені 13
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В В В Н
2
ШахтарШахтарШах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забиті 39
Пропущені 15
Різниця 24
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
19
10
5
4
33
14
19
35
Забиті 33
Пропущені 14
Різниця 19
Результати останніх матчів: В П П В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забиті 27
Пропущені 15
Різниця 12
Результати останніх матчів: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забиті 27
Пропущені 20
Різниця 7
Результати останніх матчів: П П В В Н
6
КолосКолосКол
19
7
8
4
26
19
7
29
Забиті 26
Пропущені 19
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В Н П В
7
ОлександріяОлександріяОле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забиті 26
Пропущені 22
Різниця 4
Результати останніх матчів: П В Н П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забиті 30
Пропущені 31
Різниця -1
Результати останніх матчів: В В В Н Н
9
МаріупольМаріупольМар
20
5
6
9
21
31
-10
21
Забиті 21
Пропущені 31
Різниця -10
Результати останніх матчів: В Н П П Н
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забиті 20
Пропущені 28
Різниця -8
Результати останніх матчів: П В В Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забиті 22
Пропущені 33
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
18
4
3
11
15
44
-29
15
Забиті 15
Пропущені 44
Різниця -29
Результати останніх матчів: П В П П П
13
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н П П В П
14
РухРухРух
19
2
7
10
15
36
-21
13
Забиті 15
Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П П В П

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чемпіонат України Зоря Луганськ Артем Громов Рух Львов

Джерело: Сегодня|Спорт

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