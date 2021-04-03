Зоря, попри коронавірус в команді, виграла у Львові

У суботньому матчі 20-го туру УПЛ Зоря на виїзді обіграла аутсайдера чемпіонату України Рух – 2:0. Перемогу команді Віктора Скрипника на "Арені Львів" приніс дубль колишнього динамівця Артема Громова, який забив по голу на початку кожного з таймів.

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Відео голів Артема Громова

Реклама Артем Громов / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Відзначимо, що останні десять хвилин матчу з Рухом, уже ведучи 2:0, Зоря діяла в меншості – за розмови з арбітром другу жовту картку, а з нею і червону, отримав Іванісеня.

Додамо також, що Зоря грала проти Руху в ослабленому складі. Захисники луганців Віталій Вернидуб та Денис Фаворов потрапили до лазарету через коронавірус.

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Завдяки цій перемозі Зоря продовжує боротьбу за потрапляння до ТОП-2 Прем'єр-ліги і путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів. Луганці посідають третє місце, відстаючи від Шахтаря на чотири очки.

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До кінця чемпіонату командам залишається зіграти по сім матчів.

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